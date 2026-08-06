Seguro te ha pasado: sales de casa con un maquillaje impecable y, unas horas después, la base ya se movió, el corrector se marcó en las líneas de expresión y el rubor prácticamente desapareció. Aunque solemos culpar a los productos, muchas veces el verdadero problema está en el orden en el que lo aplicamos.

Te contamos los pasos para que tu maquillaje dure más. Foto: Unsplash

El maquillaje no solo depende de una buena base o de un spray fijador. Cada producto tiene una función específica y colocarlo en el momento adecuado ayuda a que se adhiera mejor a la piel, se mezcle correctamente con el siguiente paso y, sobre todo, permanezca intacto durante más tiempo.

1.Comienza con una piel bien preparada

Todo maquillaje duradero empieza con una buena rutina de skincare. Limpia el rostro, aplica un hidratante adecuado para tu tipo de piel y deja que se absorba antes de continuar.

Si tu piel esta deshidratada, la base puede verse acartonada; si está demasiado grasa, podría deslizarse con facilidad.

2.Primer

El primer crea una superficie más uniforme ayuda a mejorar la duración del maquillaje. Existen fórmulas hidratantes, matificantes, iluminadoras o que minimizan la apariencia de los poros, por lo que vale la pena elegir una según las necesidades de tu piel.

Tener una piel bien hidratada es el primer paso. Foto: Unsplash

3.Base de maquillaje

Aplica la base desde el centro del rostro hacia el exterior utilizando una brocha, una esponja o los dedos, según el acabado que prefieras. Lo importante es trabajar en capas ligeras para evitar que el producto se acumule y pierda duración.

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4.Corrector

Después de la base llega el momento del corrector. Colocarlo después permite utilizar únicamente la cantidad necesaria para cubrir ojeras, manchas o pequeñas imperfecciones sin sobrecargar la piel.

5. Productos en crema

Si utilizas bronzer, rubor o iluminador en crema, este es el momento de aplicarlos. Los productos cremosos se difuminan mejor sobre una base que aún no ha sido sellada con polvos.

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6. Polvo traslúcido

Una vez que todos los productos en crema estén integrados, sella el maquillaje con polvo traslúcido, especialmente en la zona T y debajo de los ojos.

No es necesario aplicar grandes cantidades; una capa ligera suele ser suficiente para controlar el brillo y prolongar la duración.

7. Bronzer, rubor e iluminador en polvo

Si prefieres estos productos en polvo, aplícalos después de sellar la piel. Incluso puedes intensificar el color colocando una versión en polvo sobre otra en crema, una técnica conocida como layering, que ayuda a prolongar la duración del maquillaje.

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El blush siempre va después del polvo traslucido. Foto: Rhode

8. Cejas

Una vez que el rostro ya está prácticamente terminado, define las cejas con lápiz, sombra o gel fijador. Este paso ayuda a enmarcar el rostro y aportar equilibrio al maquillaje.

9. Sombras de ojos

Aunque muchas personas comienzan por los ojos, si buscas un maquillaje completo y equilibrado, este es un buen momento para trabajar las sombras.

Utiliza primero tonos de transición, después los colores principales y finaliza con los más intensos o brillantes.

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Foto: Unsplash

10. Delineador y máscara de pestañas

El delineador aporta definición, mientras que la máscara de pestañas ayuda a abrir la mirada. Si utilizas rizador, hazlo siempre antes de aplicar la máscara para evitar romper las pestañas.

11. Labios

Perfila los labios si lo deseas, aplica el labial y termina con un gloss únicamente si buscas un acabado brillante. Si tu prioridad es la duración, los labiales de larga duración o de acabado mate suelen mantenerse intactos por más tiempo.

El último paso es poner el labial. Foto: Unsplash

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