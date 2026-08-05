De última | 05-08-26 | 13:33 | Berenice Gil | Actualizada | 05-08-26 | 13:34 |

¡Atención, fan de "El señor de los anillos"! ha presentado un lanzamiento con la temática de esta película y podría convertirse en tu favorita por la variedad de sus cosméticos.

Con esta colección, la magia y el universo Élfico estarán literalmente en tus manos. Y es que integra productos de maquillaje y nuevas fórmulas que le darán a tu piel un efecto profesional.

¿Quieres conocer cuánto cuesta? En te damos los detalles.

Sheglam presenta fórmulas que se adaptan al pH de la piel en esta colección temática. Foto: Cortesía Sheglam
Sheglam presenta fórmulas que se adaptan al pH de la piel en esta colección temática. Foto: Cortesía Sheglam

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¿Qué productos integran la colección Sheglam x "El señor de los anillos"?

Desde la comarca hasta las tierras oscuras de Mordor, presenta su nueva colección "El señor de los anillos" integrada por primers, iluminadores, rubores y glosses, aptos para usarte en maquillajes del día a día.

Cada producto tiene por objetivo lograr acabados llenos de frescura y, sobre todo, que sean fáciles de trabajar.

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Esta línea de makeup se encuentra inspirada en los territorios épicos de la película como: La comarca, Mordor y Rivendel, reglejados en sus empaques con diseños llamativos y símbolos de la película como el ojo de Sauron.

Sheglam recupera los territorios mágicos de "El señor de los anillos" en sus empaques. Foto: Cortesía Sheglam
Sheglam recupera los territorios mágicos de "El señor de los anillos" en sus empaques. Foto: Cortesía Sheglam

A continuación, te damos los detalles de cada producto de maquillaje:

  • Guiding Star Hydrating & Soothing Priming Serum, con glicerina para humectar y retener la humedad en la piel.
  • Evenstar Glow Highlighter, un iluminador en tono plateado para darle a tu look un toque de magia élfica.
  • Eye of Sauron Blush, rubor en crema que se activa conforme el pH de la piel. Pero además, ofrece un acabado brillante y natural.
  • Wizard’s Touch Blush Duo, otro rubor inspirado en el hechicero Gandalf. Se trata de un producto 2 en 1, con fórmulas diferentes para primero colocar la crema y luego sellar con polvo.
  • My Precioussss Lip Gloss, disponible en los tonos Gondor, Rivendell, Rohan, Forgorn y Mordor. Todos cuentan con una fórmula hidratante, y por lo mismo resaltan los labios.
  • Forces of Fate Eyeshadow Duo, paleta de sombras diseñadas para aportar profundidad y magia al maquillaje. Se venden en las combinaciones Hope & Sacrifice, Loyalty & Courage, Temptation & Purity.
  • Shire Serenity Setting Powder, polvo fijador que matifica la piel y absorbe la gasita natural.

¿Cuánto cuesta la colección Sheglam x "El señor de los anillos"?

La colección x "El señor de los anillos" ya se encuentra a la venta en el sitio oficial de la marca. Los precios de los productos van desde los $86.46 a los $155.77 por individual; o también es posible comprar el bundle (kit completo) en $1,559.27.

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Más allá de hacerte lucir bella, este lanzamiento te sumerge en una aventura mágica a la hora de empezar tu rutina.

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