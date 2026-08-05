¡Atención, fan de "El señor de los anillos"! Sheglam ha presentado un lanzamiento con la temática de esta película y podría convertirse en tu favorita por la variedad de sus cosméticos.

Con esta colección, la magia y el universo Élfico estarán literalmente en tus manos. Y es que integra productos de maquillaje y nuevas fórmulas que le darán a tu piel un efecto profesional.

¿Quieres conocer cuánto cuesta? En De Última te damos los detalles.

Sheglam presenta fórmulas que se adaptan al pH de la piel en esta colección temática. Foto: Cortesía Sheglam

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¿Qué productos integran la colección Sheglam x "El señor de los anillos"?

Desde la comarca hasta las tierras oscuras de Mordor, Sheglam presenta su nueva colección "El señor de los anillos" integrada por primers, iluminadores, rubores y glosses, aptos para usarte en maquillajes del día a día.

Cada producto tiene por objetivo lograr acabados llenos de frescura y, sobre todo, que sean fáciles de trabajar.

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Esta línea de makeup se encuentra inspirada en los territorios épicos de la película como: La comarca, Mordor y Rivendel, reglejados en sus empaques con diseños llamativos y símbolos de la película como el ojo de Sauron.

Sheglam recupera los territorios mágicos de "El señor de los anillos" en sus empaques. Foto: Cortesía Sheglam

A continuación, te damos los detalles de cada producto de maquillaje:

Guiding Star Hydrating & Soothing Priming Serum, con glicerina para humectar y retener la humedad en la piel.

Evenstar Glow Highlighter, un iluminador en tono plateado para darle a tu look un toque de magia élfica.

Eye of Sauron Blush, rubor en crema que se activa conforme el pH de la piel. Pero además, ofrece un acabado brillante y natural.

en crema que se activa conforme el pH de la piel. Pero además, ofrece un acabado brillante y natural. Wizard’s Touch Blush Duo, otro rubor inspirado en el hechicero Gandalf. Se trata de un producto 2 en 1, con fórmulas diferentes para primero colocar la crema y luego sellar con polvo.

My Precioussss Lip Gloss, disponible en los tonos Gondor, Rivendell, Rohan, Forgorn y Mordor. Todos cuentan con una fórmula hidratante, y por lo mismo resaltan los labios.

Forces of Fate Eyeshadow Duo, paleta de sombras diseñadas para aportar profundidad y magia al maquillaje. Se venden en las combinaciones Hope & Sacrifice, Loyalty & Courage, Temptation & Purity.

Shire Serenity Setting Powder, polvo fijador que matifica la piel y absorbe la gasita natural.

¿Cuánto cuesta la colección Sheglam x "El señor de los anillos"?

La colección Sheglam x "El señor de los anillos" ya se encuentra a la venta en el sitio oficial de la marca. Los precios de los productos van desde los $86.46 a los $155.77 por individual; o también es posible comprar el bundle (kit completo) en $1,559.27.

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Más allá de hacerte lucir bella, este lanzamiento te sumerge en una aventura mágica a la hora de empezar tu rutina.

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