Actualmente en el mercado existen productos de maquillaje que se vuelven auténticos fenómenos. Los vemos una y otra vez en internet, en redes sociales como TikTok o Instagram y en los neceseres de maquillistas y celebridades, hasta convertirse en los favoritos de miles de personas alrededor del mundo.

El único inconveniente es que muchos de estos productos tienen precios que no siempre caben en el presupuesto. Afortunadamente, en esta industria existen cada vez más marcas que ofrecen alternativas con acabados muy similares y una calidad que sorprende.

Si quieres conseguir una piel luminosa, unos labios impecables o un rubor natural sin gastar una fortuna, estos dupes son una excelente opción. No son copias exactas, pero sí logran un resultado muy parecido por mucho menos dinero.

El primer paso para que tu maquillaje dure horas

El Hydro Grip Primer de Milk Makeup (930 pesos) es uno de los primers más famosos porque ayuda a que el maquillaje permanezca intacto durante horas. Una excelente alternativa es Jelly Grip Hydrating Primer de Essence (84 pesos), que hidrata la piel y proporciona ese efecto de adherencia que ayuda a prolongar la duración de la base y el corrector.

Jelly Grip Hydrating Primer de Essence puede ser una buena elección. Foto: Especial

Labios de lujo a precio de farmacia

El Rouge Dior Forever Liquid (1,010 pesos) es uno de los labiales más deseados por su pigmentación, larga duración y un acabado sofisticado único. Si buscas un efecto similar sin invertir tanto, Mega Glitter Shimmer Liquid Lipstick de Wet n Wild (125 pesos) ofrece colores intensos y un brillo que recuerda al acabado del icónico labial de Dior, pero por una fracción del precio.

¿Has probado los labiales de Wet n Wild? Foto: Especial

El secreto de la piel con efecto filtro

Hablar de un maquillaje luminoso es hablar del Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury (1,300 pesos), uno de los productos más virales de los últimos años. Su alternativa es Flawless Stay Glow Skin Filter de Beauty Creations (278 pesos), que deja la piel con ese efecto fresco, jugoso y radiante que tanto triunfa en redes sociales, ya sea usado solo, mezclado con la base o como iluminador.

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El prodcuto de Beauty Creations está disponible en 8 tonos. Foto: Especial

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El blush que parece natural

Los reconocidos rubores Flash Balm, de Merit (967.35 pesos) conquistaron a quienes buscan un maquillaje natural y de apariencia saludable. Si quieres conseguir ese mismo efecto, Soft Blush de Moira (219 pesos) ofrece una textura cremosa, fácil de difuminar y un acabado que parece fundirse con la piel para lograr ese rubor sutil que nunca pasa de moda. Ambos puedes aplicarlos con los dedos o con brocha.

Proporcionan un acabdo fresco y natural. Foto: Especial

Un brillo elegante sin gastar una fortuna

Si existe un iluminador que ha resistido el paso del tiempo sin perder popularidad, ese es Mineralize Skinfinish Soft & Gentle de MAC (930 pesos). Su tono champagne ilumina el rostro de forma elegante y natural, por eso sigue siendo un básico para maquillistas y amantes del maquillaje.

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Si buscas un resultado muy parecido por mucho menos dinero, More Than Glow Highlighter de Catrice (149 pesos) ofrece una textura sedosa, fácil de difuminar y un brillo sofisticado que recuerda al acabado de un producto de alta gama.

Catrice tiene buenos productos. Foto: Especial

Adiós a las ojeras apagadas

Los correctores de color se han convertido en un paso indispensable para conseguir una piel uniforme. El tono Pink Pomelo de Huda Beauty (365 pesos) ayuda a neutralizar las ojeras y devolver luminosidad al rostro.

Como alternativa, Camo Color Correcting de e.l.f. (145 pesos) cumple una función muy similar, corrigiendo las zonas oscuras antes de aplicar el corrector tradicional para conseguir un acabado más fresco y natural.

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e.l.f ofrece calidad a buenos precios. Foto: Especial

Mejillas de impacto por menos dinero

Los polvos sueltos Easy Bake Loose Baking & Setting Powder, de Huda Beauty (635 pesos) rápidamente se volvieron virales gracias a su pigmentación, duración y acabado natural.

Si quieres seguir esta tendencia sin gastar demasiado, Insta Ready Blush de Sheglam (269 pesos) es una excelente opción. Tiene buena pigmentación, se difumina con facilidad y deja ese efecto de mejillas sonrojadas que luce fresco y favorecedor durante todo el día.

Sheglam es una opción de maquillaje en tendencia a precio asequible. Foto: Especial

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