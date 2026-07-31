En diez años de historia, nueve tenistas mexicanos han disputado el cuadro principal de singles del Abierto de Los Cabos. El punto más alto llegó el año pasado, cuando cuatro competidores nacionales —Alejandro Hernández, Rodrigo Pacheco, Alan Magadán y Luis Carlos Álvarez— coincidieron en el main draw, la mayor cifra registrada por el torneo.

Para José Antonio Fernández, director del certamen, ese ha sido uno de los principales objetivos desde la creación del evento ATP 250. "Celebramos diez años de tenis en los que podemos ayudar a los mexicanos. Darles esa ventana y esa oportunidad en la cual pueden estar con nosotros y jugar torneos de alta calidad. Eso es lo más importante", aseguró en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

La historia comenzó en 2016, cuando Tigre Hank y Lucas Gómez se convirtieron en los primeros mexicanos en disputar el cuadro principal de singles del torneo. Diez años después, Fernández sostiene que esa apuesta por el talento nacional ha rendido frutos, como lo demuestra el crecimiento de Rodrigo Pacheco, quien en septiembre del 2025 alcanzó el puesto 196 en el ranking ATP, la mejor clasificación de su carrera.

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Rodrigo Pacheco y Santiago González en conferencia de prensa, durante el Abierto de Los Cabos - Foto: Mifel Tennis Open by Telcel Oppo

“Es algo que hemos hecho y seguiremos haciendo. La verdad es que si no fuera por estos dos torneos, Acapulco y Los Cabos, los jugadores mexicanos no tendrían la oportunidad de jugar torneos del circuito. Vemos resultados como el de Rodrigo Pacheco que, el año pasado, ganó rondas y se metió al Top 200. Sin dudas, ha tenido un crecimiento”, sentenció Fernández.

La oportunidad no se ha limitado a los singles. En dobles, hasta quince tenistas mexicanos han participado en el Abierto de Los Cabos, reflejo del impulso que el torneo ha buscado darle al talento nacional.

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“Son apuestas que han dado fruto bastante bueno para ellos y por supuesto, para el tenis mexicano”, concluyó el directivo.

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Alan Magadán y Luis Carlos Álvarez en el Abierto de Los Cabos - Foto: Mifel Tennis Open by Telcel Oppo

OPPO y Telcel reafirman su apoyo al tenis mexicano acompañando a Rodrigo Pacheco y Santiago González, quienes competirán por primera vez juntos en dobles, protagonizando uno de los momentos más esperados del torneo.