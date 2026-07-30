Pese a que eliminó a Rodrigo Pacheco del Abierto de Los Cabos, Denis Shapovalov ve un futuro prometedor para el tenista mexicano y aseguró que, si continúa trabajando y confiando en su juego, no tiene dudas de que pronto será parte del Top 100 del ranking de la ATP. De conseguirlo, México volvería a contar con un representante de singles entre los mejores del mundo, poniendo fin a una sequía de 33 años.

“Tiene todo lo que necesita, solo debe unir las piezas. Puede hacerlo. Vimos que tuvo algunos puntos increíbles. El nivel fue muy alto. Fue un juego serio, por lo que tuve que jugar un buen tenis para ganarlo. Creo que si sigue trabajando y creyendo, será del Top 100 muy pronto. No tengo dudas”, aseveró el canadiense en conferencia de prensa.

En el Estadio Alejandro Burillo, al campeón defensor le bastaron 68 minutos para superar a Rodrigo Pacheco por parciales de 6-3 y 6-2. Con este resultado, mantiene con vida la defensa de su título, por lo que enfrentará al checo Dalibor Svrčina en los Cuartos de Final.

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Lo cierto es que, más allá de los elogios de Denis Shapovalov, fue una noche compleja para el tenista mexicano, quien también se despidió del torneo en la modalidad de dobles junto a Santiago González.

Pacheco atraviesa una etapa de cambios en su carrera, luego de anunciar hace unos días una reestructuración en su equipo de trabajo. Aún así, el yucateco logró un paso importante al conseguir su primera victoria en el torneo un día antes de medirse a Shapovalov.

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“Mi objetivo es seguir aprendiendo y mejorar esos detalles con mi equipo que apenas hace diez días se dio la noticia. Todavía me faltan implementar más personas que me puedan ayudar y seguir mi carrera. Ir tapando esos huecos e intentar jugar más suelto… Con menos nervios y mejorar mi actitud, que mi cabecita es lo más importante. De ahí para adelante”, aceptó Pacheco Méndez.

Rodrigo Pacheco y Santiago González en conferencia de prensa, durante el Abierto de Los Cabos - Foto: Mifel Tennis Open by Telcel Oppo

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Por otra parte, el argentino Francisco Cerúndolo avanzó a los Cuartos de Final en su primer torneo en México. El número 20 en el ranking de la ATP consiguió su boleto gracias a que el estadounidense Tristan Boyer se retiró en el segundo set por un malestar físico.

“Jugué un tenis muy pobre. No me salía nada. Estaba luchando con lo que tenía, pero sinceramente me estaban saliendo muy mal los tiros. […] Se tuvo que retirar porque tuvo problemas de salud, según me dijo. Y bueno, el tenis es así. La verdad es que él estaba haciendo un mejor partido que yo”, aceptó Cerúndolo.

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Francisco Cerúndolo en conferencia de prensa, durante el Abierto de Los Cabos - Foto: Mifel Tennis Open by Telcel Oppo

OPPO y Telcel reafirman su apoyo al tenis mexicano acompañando a Rodrigo Pacheco y Santiago González, quienes competirán por primera vez juntos en dobles, protagonizando uno de los momentos más esperados del torneo.