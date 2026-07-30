El presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que no lo van a callar con medidas como la prohibición de llamar narcopartido a Morena y lamentó que la presidenta Claudia Sheinbaum celebre esa determinación del INE como si fuera “el mayor logro de su gobierno”.

En un video mensaje difundido en redes sociales, el dirigente priista aseguró que Morena es un partido que tiene las manos manchadas de sangre y junto con el gobierno son el brazo ejecutor del crimen organizado.

Moreno Cárdenas hizo un llamado al pueblo mexicano a unirse para defender la democracia y luchar contra la dictadura que se está construyendo.

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PRI crea propoganda para llamar a Morena narcopartido sin escribirlo tras advertencia del INE. Foto: Especial

Afirmó que al tratar de censurarlo, Morena y el gobierno se van a topar con pared.

“A mí no me van a callar, a mí no me van a asustar y mucho menos nos van a doblar. El PRI y un millón de mexicanas y mexicanos vamos a defender a México con inteligencia, con capacidad, con la razón, pero si es necesario también lo haremos con la fuerza.

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“Para los criminales solo hay dos sitios, la cárcel o el cementerio. Y si esta lucha nos cuesta la vida, asumo mi destino y me hago responsable de mis actos y de mis dichos. Pero no vamos a permitir que gane el crimen organizado que gobierna México”, sentenció.

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PRI "burla" prohibición del INE de aludir a Morena como "narcopartido". Foto: X @PRI_Nacional

El dirigente del PRI subrayó que la elección para los mexicanos es sencilla, pues deben optar entre la dictadura de Morena y las libertades.

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“Mexicanas y mexicanos, o competimos juntos y unidos, o serán también responsables del fin de las libertades en México. México está despertando, y vamos a advertirle al mundo, en todos los foros internacionales, que el gobierno de México es una amenaza para la democracia. Están construyendo una dictadura, porque la elección es sencilla, ¿libertad o dictadura? No hay de otra. Aquí estamos puestos las y los priistas.

“Los vamos a defender a ustedes siempre, porque para el PRI primero México. Vamos juntos y vamos a sacar a Morena del gobierno, que está destruyendo la paz y la armonía de las familias mexicanas”, concluyó.

A la opinión pública. pic.twitter.com/GP9qyL8kPK — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) July 31, 2026

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dft/bmc