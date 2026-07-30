La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, reaccionó a la nueva campaña lanzada por el PRI para burlar la restricción impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE), el cual le prohibió referirse a Movimiento de Regeneración Nacional como “narcopartido” y afirmó que el Partido Revolucionario Institucional “nunca aprendió a vivir bajo la ley”.

A través de redes sociales, la líder morenista expresó que “ahora, desde la oposición, pretenden burlar una medida del INE con propaganda barata. No es ingenio ni valentía, es la vieja cultura priista de torcer las reglas cuando no les convienen”.

Además, acusó que cuando el PRI gobernaba dejó crecer al crimen, protegió redes de corrupción y acumuló gobernadores investigados, procesados y condenados por vínculos, sobornos y operaciones relacionadas con la delincuencia organizada.

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“Por eso, en la memoria del pueblo son la mafia del poder: convirtieron al gobierno en su refugio de negocios sucios y complicidades”, dijo.

La morenista sostuvo que “pueden repetir la mentira mil veces, pero no borrarán su historia ni la memoria del pueblo”.

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“Antes evadían la ley desde el poder; hoy intentan hacerlo desde las redes sociales. Cambia el formato, pero no las mañas. Y ese régimen de complicidades fue el que México derrotó en 2018”, manifestó.

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