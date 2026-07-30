El Partido Revolucionario Institucional (PRI) tomó la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) para defender su intención de llamar “narcopartido” a Morena, luego de que la Comisión de Quejas y Denuncias le ordenara bajar nueve publicaciones donde hacía esa aseveración.

Durante la sesión de este jueves, cuando el Consejo General discutía los Lineamientos Generales para la difusión de las actividades de precampaña y campaña del próximo proceso electoral, los representantes del PRI acusaron al INE de exceder sus facultades al “acallar a un legislador”.

La diputada Marcela Guerra, representante del PRI ante el INE, reclamó al consejero Arturo Castillo, presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias, la decisión que tomó el órgano colegiado al considerar calumnias acusar a Morena de un delito del cual no tiene pruebas.

Lee también PRI burla prohibición del INE de aludir a Morena como "narcopartido"; "lo seguiremos diciendo", asegura

“Consejero Castillo, respetuosamente está usted interpretando la prohibición constitucional de la calumnia con una representación popular legítima, en este caso del senador Alejandro Moreno Cárdenas. Ni usted, ni yo, ni siquiera la presidenta de la propia Cámara de Diputados puede reconvenir a un diputado, o en su caso, a un senador. Usted tampoco puede, ni siquiera la comisión en pleno”.

“El Instituto está acallando una voz, una voz de un legislador, y eso es gravísimo. Lo vuelvo a repetir y lo seguiré diciendo. Yo, como legisladora, a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que expresar, si así lo deseo, porque en México no puede existir un catálogo previo de palabras permitidas y palabras prohibidas para hacer oposición. Somos oposición y lo seguiremos haciendo. Y hoy se discute el narcogobierno, les guste o no”, dijo Guerra.

[Publicidad]

En su momento, Emilio Suárez Licona aseguró que el PRI va "a impugnar con toda determinación esta resolución y en la Sala Superior, que también nos escuchen, acudiremos a Justicia Internacional, a la Contra Interamericana para que ninguna instancia de este país censure a un senador de la República que está investido por una inmunidad parlamentaria".

Alejandro Moreno se defendió como presidente del PRI, no como senador: Castillo

En su oportunidad, el consejero Arturo Castillo se defendió ante la Comisión de Quejas y Denuncias como presidente del PRI y no como un legislador, cuando se tomó nota de su defensa en el caso, por lo que el INE no está señalando los dichos de Moreno Cárdenas como legislador.

“Me parece importante señalar lo siguiente: en este caso, Alejandro Moreno no estaba actuando como senador de la República, estaba actuando como Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, tan es así que todas las actuaciones que constan en el expediente acudió representado por el maestro Sixto Duarte Álvarez y según, justamente, la protocolización del nombramiento de Sixto Duarte como Secretario Jurídico y de Transparencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI”.

[Publicidad]

“No vino a defenderse como senador, vino a defenderse como presidente de un partido, esto implica que aquí no está cubierto por la inmunidad parlamentaria que tanto se ha mencionado (…) Si hubiera hecho estas expresiones en el contexto de un debate parlamentario, hubiera estado absolutamente protegido por esa inmunidad”, dijo Castillo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc