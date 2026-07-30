El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) votará hoy la integración de la primera Comisión de Verificación de Integridad en las Candidaturas. La propuesta es que la conformen tres consejeros afines a la ideología del gobierno de Morena.

La comisión, que pretende blindar las candidaturas para el Proceso Electoral Federal 2026-2027 de perfiles ligados al crimen organizado y con señalamientos de corrupción, propone que sea integrada por los consejeros Uuc-kib Espadas, Arturo Chávez y Norma de la Cruz.

La propuesta se votó por mayoría en la Mesa de Consejeros del INE que tuvo lugar el martes. Tras un receso en la reunión, se determinó también que el Proceso Electoral Federal 2026-2027 inicie formalmente el 10 de septiembre.

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Tras varias horas de debate, para llegar a un acuerdo entre los 11 consejeros, la mesa se reanudó anoche cuando los consejeros del conocido como “Grupo Taddei” mayoritearon con su voto en favor de los tres consejeros integrantes.

Entre otros perfiles que buscaban integrar la Comisión de Verificación de Integridad en las Candidaturas estaban las consejeras Carla Humphrey, Blanca Cruz y Frida Gómez, así como el consejero Jorge Montaño.

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A la primera cita de la Mesa de Consejeros no se presentaron Norma de la Cruz ni Jorge Montaño, razón por la que algunos de los consejeros presentes pidieron que el acuerdo se diera con ellos.

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Una vez reanudada la reunión –después de la hora de la comida— las consejeras Blanca Cruz y Frida Gómez y Jorge Montaño declinaron su aspiración para beneficiar en voto a Arturo Chávez y Norma de la Cruz.

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Ambas propuestas las llevarán a votación en la sesión extraordinaria del Consejo General del INE este jueves. Posteriormente, el instituto saldrá a un periodo vacacional de dos semanas, las primeras de agosto.

La Comisión de Verificación de Integridad de las Candidaturas es una nueva comisión ordinaria que integrará el INE por tres consejeros, de manera permanente, con el fin de que autoridades de seguridad evalúen los perfiles que cada partido político propondrá como candidatos en las elecciones.

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La comisión se creó como resultado de la última reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La misma solamente trabajará en la evaluación de los perfiles que soliciten expresamente los partidos políticos.

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