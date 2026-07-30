A dos años de la captura y traslado de Ismael El Mayo Zambada a Estados Unidos, Sinaloa enfrenta el cierre de miles de empresas y una ola de despidos de personal.

Desde el pasado 2 de mayo, la entidad tiene como gobernadora interina a la morenista Yeraldine Bonilla después de que Rubén Rocha Moya se separó temporalmente del cargo por las acusaciones de Estados Unidos de vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La economía sinaloense se contrajo 4.5% entre enero y marzo en comparación con el trimestre anterior, su caída más profunda desde finales de 2024 al restar la inflación y la estacionalidad. También es la entidad con el peor desempeño en el país, según el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer ayer.

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Fuente: Inegi e IMSS

Sinaloa entrega malos resultados debido —principalmente— a los problemas de inseguridad, que han frenado las inversiones y la apertura de negocios, opinó la coordinadora de Análisis Económico de México, ¿Cómo vamos? Adriana García.

“La inseguridad impide el desarrollo de la actividad económica”, dijo a EL UNIVERSAL.

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Los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, que el Inegi publicó la semana pasada, muestran que 90.8% de la población adulta en Culiacán se sentía insegura en junio, tras registrar 84.4% en marzo.

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La capital de Sinaloa es la segunda ciudad donde se percibe más inseguridad pública, sólo por detrás de Irapuato, Guanajuato.

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Ola de despidos

El Granero de México, como se le conoce al estado, eliminó casi 27 mil empleos formales durante la primera mitad de 2026, la mayor pérdida de todo el país, y también ofrece los sueldos más bajos.

Mientras que el salario promedio nacional fue de 664 pesos diarios en marzo pasado, las empresas establecidas en Sinaloa pagaron a sus trabajadores 534, es decir, 130 pesos menos, señalan datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

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“Los establecimientos están cerrando o reduciendo su personal operativo ante la inseguridad, lo que impacta negativamente en el poder adquisitivo de los sinaloenses”, señaló Adriana García.

“Se necesitan mejores resultados en seguridad para que los sinaloenses regresen a sus actividades normales”, agregó.

La semana pasada, la presidenta de Coparmex Sinaloa, Martha Elena Reyes Azueta, advirtió que el estado enfrenta crisis económica, social y de seguridad que ha provocado el cierre de miles de empresas, la pérdida de empleos y un ambiente de incertidumbre entre la población.

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Agroproducción

El vicepresidente adjunto del área de Investigación Económica de Banamex, Jesús Márquez Rojas, expuso que Sinaloa es el mayor productor nacional de maíz, jitomate, carne bovina y leche.

“El resultado del PIB se debe, en parte, a la caída de 16.6% en las actividades agropecuarias de Sinaloa ante la menor producción de carne y el repunte en el precio del jitomate que se dio a principios de año”, comentó a este diario.

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“El PIB sinaloense se recuperará gradualmente durante lo que resta del año, de la mano de la producción agrícola, la minería y la construcción, aunque se necesita mayor certeza para la llegada de inversiones”, calculó Márquez Rojas.

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Las cifras disponibles en el Inegi indican que 533 mil sinaloenses se encontraban atrapados en la pobreza en 2024, de los cuales 46 mil estaban en condición extrema.

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Sinaloa es donde la economía informal prolifera con mayor velocidad, al expandirse 12.3% entre octubre y diciembre del año pasado, el triple del promedio nacional de 4% al restar la inflación. Así lo señalan las Mediciones de la Economía Informal Trimestral por Entidad Federativa del Inegi.

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