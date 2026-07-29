En el sexto mes del año, en los 12 principales mercados automotrices de América Latina se comercializaron 574 mil 586 autos y camiones pesados, un incremento de 19.5% en comparación con junio de 2025, de acuerdo con la Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores (ALADDA).

Venezuela y Colombia fueron los países que reportaron el mayor crecimiento en ventas con un 74.7% y 61.6%, respectivamente. En el primer país se vendieron 4 mil 872 unidades y en en el segundo 29 mil 86 vehículos.

Perú también registró un crecimiento importante de 53%, con la colocación de 25 mil 565 unidades.

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Brasil y México, los mercados automotrices más grandes de AL

No obstante, por el volumen total de ventas, Brasil es el mercado automotriz más grande de América Latina con 272 mil 466 automotores comercializados en junio, una variación positiva de 28%.

En segundo lugar, está México con 130 mil 96 vehículos comercializados en junio, un incremento de 7.6%.

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Y, en tercer lugar, Argentina con 45 mil 995 vehículos vendidos, aunque con una contracción de -12.8%.

En Chile se vendieron 28 mil 150 vehículos en junio, un 9.2% más que en junio del año anterior.

En cifras acumuladas enero-junio, el conjunto de naciones en cuestión lleva comercializados 3 millones 188 mil 731 vehículos ligeros y pesados nuevos, lo que representa un incremento de 13%.

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En la primera mitad del año, Venezuela, Colombia y Ecuador registran los crecimientos más importantes con 67%; 50.3% y 41.4%, respectivamente.

En el primer semestre, Brasil lleva vendidos un millón 420 mil 127 unidades; México, 770 mil 590 unidades y Argentina, 292 mil 555 con crecimientos de 18.5%, 4.6 y -10.4%, respectivamente.

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