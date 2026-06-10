La comercialización de camiones pesados en el país lleva 17 meses consecutivos de caída en ventas, por lo que México ha retrocedido del lugar 8 al 14 a nivel mundial en cuanto al mercado interno de camiones pesados, de acuerdo con S&P Global Mobility.

Durante el Foro AMDA 2026 Vehículos Comerciales, Manny Katakis, analista senior de S&P Global Mobility, comentó que la proyección en ventas de camiones para el mercado mexicano se vio afectada desde el año pasado, con la nueva normativa que elimina la producción e importación de vehículos pesados con tecnologías Euro V y EPA 07.

Por lo tanto, los transportistas y fabricantes están obligados a comprar y vender camiones con motores Euro VI y EPA10, los cuales utilizan diésel de Ultra Bajo Azufre (UBA) y gas natural vehicular, menos contaminantes, pero más costosos.

Lee también Venta de camiones pesados retrocede 15% en mayo; unidades a diésel, las más solicitadas

Además, ha habido múltiples retrasos en la disponibilidad de diésel UBA.

El desempeño de la economía mexicana tampoco contribuye a un impulso a las ventas de camiones pesados, pues se estima que crecerá menos de 1% en 2026.

[Publicidad]

“Los aranceles para exportar a Estados Unidos es un elemento que mantendrá a la economía mexicana estancada, y se espera que se mantengan durante todo 2026”, apuntó Katakis.

Asimismo, comentó que existe la posibilidad de que Estados Unidos quiera lograr un acuerdo comercial bilateral con México, y otro acuerdo bilateral con Canadá, en lugar de renovar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“La expectativa de una debilidad del peso, el incremento del costo del combustible, la incertidumbre y una baja en la confianza en el ambiente de negocios representan riesgos para la perspectiva económica de México”, indicó.

[Publicidad]

Lee también Publican lineamientos para modernización de camiones de pasaje y carga; monto máximo de financiamiento será de hasta 15 mdp

No habrá cierre de plantas de camiones pesados pese a bajas ventas

No obstante, el analista de S&P Global Mobility considera que no habrá cierre de plantas de camiones pesados en México o el traslado de producción de camiones hacia Estados Unidos.

De hecho, destacó el papel de la planta de Volvo en Nuevo León, la cual comenzó a fabricar camiones pesados en 2026 y comenzará a fabricar modelos Mack en 2027.

[Publicidad]

Así como la planta de Paccar en Escobedo, Nuevo León, la cual considera una de las más flexibles en la región y la cual comenzaría a fabricar nuevos modelos de la marca International este año.

La planta de Daimler en Santiago Tianguistenco también se espera que incremente su producción en los próximos meses.

Respecto al desempeño de las marcas chinas de camiones pesados, Katakis comentó que su comportamiento ha sido inconsistente en el mercado mexicano, ya que un mes reportan ventas extraordinarias y al siguiente mes registran ventas muy bajas.

[Publicidad]

Marcas chinas, elemento disruptor en venta de camiones

Las marcas chinas con mayor venta en el segmento de camiones pesados son Geely, Foton, Donfeng y Shacman, esta última abrió una planta de ensamble por módulos en Puebla este año.

Actualmente, solo 10% de las importaciones de camiones pesados proviene de China.

Lee también Prevén crezca la renta de flotillas vehiculares

[Publicidad]

En este contexto, S&P Global Mobility considera que este año, la venta de camiones tendrá un crecimiento moderado y las marcas chinas seguirán siendo un elemento disruptor aunque también se ven afectadas por el entorno de todo el sector.

AMDA destacó que, de enero a mayo, la comercialización de camiones pesados disminuyó 26% y en 2025, cayeron 32% en comparación con 2024.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc