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La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) publicó los lineamientos para la sustitución y modernización de vehículos pesados, tractocamiones, camiones y autobuses que prestan el servicio de autotransporte federal de pasaje y carga.
De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), a través de esquemas de financiamiento dirigido a los micro y pequeños transportistas, se podrán adquirir unidades nuevas o seminuevas vía garantías de Nacional Financiera (NAFIN).
El programa tiene por objetivo impulsar la renovación del parque vehicular y mantener la solvencia financiera de los transportistas que cuentan con una o hasta 30 unidades.
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Para ello, se les brindarán garantías de financiamiento de NAFIN respaldadas por el gobierno federal, con tasas de interés, plazos y condiciones accesibles.
El aviso publicado en el DOF, establece que podrán participar las personas físicas con actividad empresarial, y personas morales cuya actividad preponderante sea el autotransporte federal de pasaje y carga clasificadas en:
Micro Transportistas: De 1 a 5 unidades.
Pequeños Transportistas: De 6 a 30 unidades.
Mediante la modalidad de riesgo compartido, el monto máximo de financiamiento será de hasta 15 millones de pesos, o su equivalente en dólares.
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Entre los requisitos que deberán cumplir destacan: ser permisionario del servicio de autotransporte federal con una flota vehicular de hasta 30 unidades; y contar con el permiso otorgado por la SICT, el cual deberá tener una antigüedad mínima de 3 años en el servicio de autotransporte federal.
La vigencia del programa será indefinida, siempre que exista disponibilidad presupuestal aportada por la SICT en términos del Programa de Garantías NAFIN.
mcc
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