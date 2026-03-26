La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció un programa para la sustitución del autotransporte de carga en México.

“Nos ayuda a reducir contaminantes y a mejorar las condiciones del autotransporte de carga”, dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este jueves 26 de marzo en Palacio Nacional.

Al presentar el programa de atención inmediata para la protección de la industria de vehículos pesados, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, explicó que es una estrategia respaldada por el Plan México que contempla una inversión inicial de 2 mil millones de pesos para incentivar la renovación de flotillas mediante beneficios fiscales aplicables desde este mismo año.

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Conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional el 26 de marzo de 2026. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Dijo que el programa busca fortalecer a uno de los sectores considerados “columna vertebral” de la economía nacional, al incluir autobuses de transporte de pasajeros, camiones de carga y tractocamiones que operan en las carreteras del país.

“(…) estamos hablando de una de las columnas vertebrales de toda la economía de México”, señaló.

¿En que consiste el plan de sustitución de autotransporte de carga?

El plan contempla cuatro acciones principales: incentivos fiscales, reactivación de esquemas de garantías para transportistas, una nueva norma oficial mexicana en materia de seguridad y la actualización de precios estimados para la importación de vehículos usados.

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Ebrard detalló que el eje central del programa será la deducción inmediata de impuestos para quienes adquieran vehículos nuevos durante 2026, lo que permitirá a empresas y transportistas reducir su carga fiscal en un solo año, en lugar de hacerlo de manera gradual.

“El decreto otorga el incentivo de deducción inmediata para la compra de activos fijos (…) si compras el vehículo nuevo, lo puedes descontar de los impuestos que pagas en el primer año”, explicó.

Como ejemplo, indicó que un camión con valor de tres millones de pesos podría generar una deducción fiscal aproximada de 2.58 millones de pesos durante el ejercicio fiscal correspondiente, facilitando así la renovación de unidades antiguas.

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Conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional el 26 de marzo de 2026. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Los recursos provienen del Plan México autorizado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y estarán dirigidos principalmente a incentivar la compra de vehículos producidos o ensamblados en territorio nacional.

El programa también contempla la reactivación de un esquema de garantías operado junto con Nacional Financiera, con una bolsa inicial de 250 millones de pesos, destinada a apoyar a micro y pequeñas empresas transportistas, así como a los denominados “hombre camión”.

“No porque no quieran cambiar su unidad, sino porque es una inversión muy considerable. Tenemos que ayudarles para que puedan adquirir un camión nuevo”, afirmó.

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Reducción de riesgos en carreteras e impacto ambiental

Según datos presentados por la Secretaría de Economía, la industria genera alrededor de 200 mil empleos directos, entre fabricación, diseño, distribución y proveeduría, sector cuya integración nacional ha ido aumentando en los últimos años.

Como parte del paquete, el gobierno federal elaborará una nueva Norma Oficial Mexicana enfocada en dispositivos de seguridad para vehículos pesados, que incluirá requisitos sobre cinturones, iluminación, sistemas de control, espejos e indicadores.

La medida responde al objetivo de reducir riesgos en carreteras, donde anualmente se registran cerca de 30 mil accidentes con participación de este tipo de unidades.

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Además, se busca disminuir el impacto ambiental del sector, ya que los vehículos pesados emiten entre 6 y 8 millones de toneladas de CO₂ al año, cifra que podría reducirse mediante la modernización tecnológica.

Finalmente, el secretario anunció la actualización de los precios estimados para la importación de vehículos usados, con el fin de evitar subvaluaciones y garantizar condiciones equitativas para la industria nacional.

“Lo que queremos es piso parejo (…) que todos cumplan las mismas reglas”, subrayó.

Ebrard concluyó que el programa tiene como objetivo proteger el empleo, mejorar la seguridad carretera, apoyar a transportistas y acelerar la transición hacia unidades menos contaminantes, cumpliendo así la instrucción presidencial de fortalecer un sector estratégico para la economía mexicana.

Un programa sin precedente, destaca Ebrard

Marcelo Ebrard mencionó que “un programa con este alcance no se había hecho”.

“El primer beneficio que tiene este programa es proteger 200 mil empleos”, dijo Ebrard al destacar también la seguridad, reducción de contaminantes y respaldo a mujeres y hombres camión.

El secretario de Economía mencionó que habrá “lo más actualizado” para esta estrategia y tecnologías que se van a introducir como las híbridas.

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Conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional el 26 de marzo de 2026. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Cuestionado sobre cuántos son los vehículos pesados que se tienen registrados en nuestro país, el secretario de Economía mencionó alrededor de un millón 200 mil “si metes todos los vehículos pesados”.

Destacó que las autopartes son producidas en México y se busca subir del 14% al 20% para que aumente el contenido nacional.

Sobre el proceso de chatarrización, el presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), Rogelio Arzate Tapia, dijo que “es algo muy importante que estamos considerando”.

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Agregó que en la Asociación se cuentan con empresas americanas, europeas, asiáticas y mexicanas como DINA que exporta. Aseguró que las empresas mexicanas están en crecimiento con proyectos de inversión.

“Producimos también ya vehículos eléctricos (...). Y en la tecnología de diésel tenemos ya la última tecnología”, expuso.

La presidenta Claudia Sheinbaum recalcó que este programa puede atender a municipios que va a comprar autobuses para su flotilla o para quienes no tienen suficientes recursos para renovar.

La titular del Ejecutivo federal admitió que muchas veces las y los transportistas laboran muchas jornadas y eso genera accidentes, y podría revisarse el tema.

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