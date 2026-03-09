El mayor porcentaje de robo de camiones de carga en el territorio nacional se da cuando los vehículos están en circulación hacia su destino final, pero el año pasado repuntaron los casos cuando se encontraban estacionados.

En 2025, el robo de camiones aparcados alcanzó 33% de los hurtos totales, pero subió 12 puntos porcentuales respecto a 2024, de acuerdo con Overhaul, firma especializada en inteligencia y gestión de riesgos en la cadena de suministro.

Pese a que el principal método usado por los delincuentes para robar camiones fue la intercepción de unidades al estar en movimiento, con 64% de los casos, un año antes estaba en 76%.

Lee también Crecen 14% las pérdidas de Pemex por huachicol

Criminales hacen su agosto

“El principal modo de operación utilizado por los delincuentes había sido la intercepción de unidades al estar en movimiento. De cada cuatro camiones robados, tres eran a través de intercepción. Hoy en día esa cifra está cambiando. Se está trasladando a las unidades estacionadas”, expuso Enrique Villatoro, director de Inteligencia y Seguridad para Latinoamérica de Overhaul.

Ahora uno de cada tres incidentes de robo son unidades detenidas, por lo que recomendó aumentar la prevención para identificar rutas seguras y horarios con menor incidencia de robo, pero también ubicar lugares seguros e iluminados para detener el camión.

“¿Cuáles son esos sitios con esa mayor incidencia? Puede ser una estación de servicio, una cachimba [sitios a un costado de la carretera, donde los traileros pasan la noche] o una pensión.

Lee también Culiacán lidera robo de vehículos asegurados en el país: AMIS; a nivel nacional, delito baja 15.4% anual

“Este 33% a nivel nacional se está dando en estaciones de servicio en zonas donde se vende huachicol o donde hay cachimbas y que implican un nivel de riesgo superior”, detalló Villatoro.

En 2025, 82% del robo de carga a nivel nacional se concentró en las regiones Centro, con 51%, y Bajío, con 31%. El Estado de México y Puebla fueron los estados con mayor incidencia de robo, pero en Sinaloa, Guanajuato, Veracruz, San Luis Potosí y Michoacán también se elevó el robo a transporte.

Además, 83% de los delitos se reportaron entre lunes y viernes, siendo el pico de la actividad delictiva de martes a viernes, y en horario de entre las 18:00 y las 00:00 horas, con 33% de los casos.

Lee también EU mantiene a México en lista de mercados de piratería; acusa falta de operativos contra falsificación

Los productos más robados fueron alimentos y bebidas; materiales de construcción e industriales; autos y partes; misceláneos; gasolina y diesel, destacó Overhaul.

Prevención

De acuerdo con Eugenio Noriega, director comercial de TIP México, empresa dedicada al arrendamiento de vehículos de transporte y administración de flotas, para evitar que un camión de carga se convierta en un blanco fácil de robo, el mantenimiento preventivo es la primera línea de defensa.

“Un camión varado en zonas de alto riesgo o carreteras sin vigilancia por sobrecalentamiento, fallas eléctricas o fugas de aire, es extremadamente vulnerable.

“Al asegurar que el motor, frenos y suspensión estén en estado óptimo, reducimos drásticamente las paradas no programadas y los tiempos prolongados de exposición en lugares inseguros”, dijo.

Lee también Mundial 2026 impulsará transporte de carga en México; empresas prevén aumento de inventarios

Además, el operador debe estar capacitado para seguir los protocolos de seguridad sin el estrés de una falla inminente, manteniendo la unidad en movimiento hacia zonas de descanso autorizadas.

Los sistemas de seguridad y telemetría dependen del buen estado del sistema eléctrico.

“No sirve de nada tener GPS, sensores de puertas, sellos electrónicos o botones de pánico si el alternador falla o las baterías están degradadas, ya que estos dispositivos podrían apagarse en el momento crítico. El mantenimiento regular garantiza que los cortacorrientes, inmovilizadores y relevadores funcionen un 100%, asegurando que, ante un intento de movimiento no autorizado, la unidad no arranque”, detalló Noriega.

Lee también Transportistas advierten que reducción de jornada golpeará al sector; prevén alza de costos y riesgo de desabasto

Adicionalmente, la implementación de telemetría avanzada permite una seguridad predictiva en vez de reactiva.

“Con el uso de geocercas, alertas de movimiento no autorizado y videotelemetría con inteligencia artificial podemos detectar actividades sospechosas o aperturas de puertas incluso antes de que se consume el robo”.