Fuerzas de seguridad del Gobierno del Estado de México participaron en un operativo federal de gran escala contra el robo al transporte de carga, mediante la implementación de la Operación Senda, una estrategia focalizada que se ejecutó en 46 municipios mexiquenses con el objetivo de desarticular estructuras criminales que operan en carreteras y corredores logísticos de la entidad.

La Operación Senda se desplegó del 9 al 12 de diciembre en municipios como Tlalnepantla, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli y Nezahualcóyotl, entre otros, con la participación de más de dos mil elementos de la Guardia Nacional, Ejército, Marina, Secretaría de Seguridad estatal y Fiscalía mexiquense. Las acciones coordinadas permitieron desarticular ocho bandas delictivas, detener a 68 personas —24 con orden de aprehensión— y asegurar 137 inmuebles utilizados como bodegas, encierros, deshuesaderos y centros de resguardo de mercancía robada.

El operativo se concentró en zonas estratégicas con alta incidencia de robo de carga, donde se decomisaron 178 vehículos de transporte, 49 armas de fuego, 29 motores de tractocamión, autopartes, inhibidores de señal y más de 61 mil cajas de mercancía, además de dinero en efectivo. Estas acciones permitieron frenar delitos como robo con violencia, secuestro exprés, encubrimiento por receptación y ataques a las vías de comunicación.

Operación Senda en Edomex; desarticulan ocho bandas dedicadas al robo de transporte de carga. Foto: Especial

Más allá de los aseguramientos, la Operación Senda apuntó al corazón logístico del delito, al intervenir predios utilizados para almacenar unidades robadas, distribuir mercancía ilegal y operar redes de combustible ilícito, con apoyo de inteligencia interinstitucional y presencia territorial permanente.

Estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad del Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, en coordinación con el Gobierno federal de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, basada en inteligencia y control del territorio, para fortalecer la seguridad en carreteras, proteger al sector productivo y recuperar la confianza en una entidad clave para la movilidad y la economía del país.

