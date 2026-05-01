Culiacán, Sin a 1 de Mayo.- José Javier Diaz Medina, identificado como uno de los hijos del extinto socio y consuegro de Ismael “El Mayo" Zambada García, fue detenido por fuerzas federales en una taquería, ubicada a las orillas de la carretera Los Mochis-Topolobampo, en el municipio de Ahome.

En el registro Nacional de Detenciones, se le describe como una persona con una estatura de un metro 64 centímetros, complexión delgada, tez clara, cabello corto, bigote y barba semipoblada, el cual se encuentra a disposición de la delegación de la Fiscalía General de la República, en la ciudad de los Mochis.

Según los datos, esta persona, a la que se le conoce como José Porfirio “El Pio”, era requerido por las autoridades judiciales federales, por lo que elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal lo capturaron, el jueves pasado en un negocio de comida

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¿Quién es José Javier Díaz Medina?

Los datos que se conocen, es que Diaz Medina, es hijo del extinto Baltazar Diaz Vega “El Balta”, uno de los antiguos socios del Mayo Zambada, con el que se emparentó, al celebrar un enlace matrimonial entre su hijo mayor y una de las hijas de Zambada.

La figura del “Balta Diaz”, quien fue asesinado en 1995, cobro fama al relatar parte de sus hazañas en uno de los corridos que se han vuelto famosos, conocido, como “Se les peló Baltazar” que alude a que este logró burlar la justicia.

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