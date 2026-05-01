Pachuca.- La Fiscalía General de la República aseguró tres inmuebles que fueron cateados por los delitos de posesión ilícita de hidrocarburos, en la colonia Doxey, del municipio de Tlaxcoapan, Hidalgo.

Se dio a conocer que se autorizó la ejecución de un cateo en tres inmuebles ubicados en esa colonia, donde, de acuerdo con una denuncia anónima, se presumía el almacenamiento de gasolina de manera ilícita.

De acuerdo con la carpeta de investigación, la Fiscalía federal dio a conocer que en un domicilio particular se denunció el almacenamiento ilegal de gasolina, además de que se observaban vehículos que entraban y salían con contenedores para cargar hidrocarburos.

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Aumenta el "huachicoleo" en Tlaxcoapan

Agentes del Ministerio Público de la Federación, en coordinación con la Policía Federal Ministerial y el Centro Pericial Forense, ejecutaron la orden, en donde se aseguró un vehículo con caja seca, un vehículo tipo redilas, dos contenedores con rejillas metálicas, 60 bidones, dos tramos de manguera, cinco cartuchos de diferente calibre, un arma de fuego y 200 cajas con utensilios de cocina.

En el lugar se aseguraron vehículos, contenedores, mangueras y utensilios de cocina, además de un arma de fuego y cartuchos activos. Fotos: Especiales.

Los tres inmuebles, así como el material asegurado, quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para continuar con las investigaciones.

El municipio de Tlaxcoapan ha sido una de las demarcaciones donde se ha registrado un incremento en el robo de hidrocarburo, conocido como “huachicoleo”, por lo cual se suma a distintas demarcaciones de esta zona como Tezontepec, Tula y Tlahuelilpan, donde el robo y trasiego de combustible se mantienen entre los principales delitos.

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