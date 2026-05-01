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Pachuca.— Autoridades de seguridad hicieron un llamado a la población, sobre todo a estudiantes, para , luego de que en varias escuelas han registrado este tipo de incidentes, lo que genera inquietud entre alumnos y padres de familia.

En la entidad, instituciones educativas de municipios como Tula, , Huejutla, San Salvador, Pachuca y Atotonilco de Tula han localizado , por lo que las autoridades señalaron que este tipo de acciones constituye un delito e insistieron en evitar su difusión.

Se advirtió que compartir este tipo de mensajes provoca alarma social y activa operativos de emergencia, lo que puede derivar en consecuencias legales. Por ello, se llamó a actuar con responsabilidad y evitar la propagación de estas alertas.

Una de las amenazas más recientes apareció en la Escuela Secundaria Felipe Ángeles, ubicada en Atotonilco de Tula, Hidalgo. | Foto: Especial.
Una de las amenazas más recientes apareció en la Escuela Secundaria Felipe Ángeles, ubicada en Atotonilco de Tula, Hidalgo. | Foto: Especial.

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Una de las amenazas más recientes apareció en la Escuela Secundaria Felipe Ángeles, ubicada en Atotonilco de Tula, Hidalgo, en contra de una persona identificada con las iniciales “R”, a quien se le amenazaba con “ir por ella”, firmado por “Raúl”.

Tras detectarse el mensaje, se dio aviso a las autoridades educativas, quienes señalaron que podría estar relacionado con un reto viral difundido en redes sociales. Indicaron que no existe una situación de riesgo real y que las clases se mantuvieron de manera normal.

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Asimismo, la institución hizo un llamado a madres, padres y tutores para mantener una comunicación constante con sus hijos, a fin de prevenir la reproducción de este tipo de conductas.

También se exhortó a vigilar el contenido que consumen en redes sociales, ya que puede derivar en situaciones graves. Se destacó que, en algunos casos, estudiantes replican retos virales sin dimensionar los riesgos que implican.

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JACL/cr

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