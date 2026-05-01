Irapuato. - Una niña que jugaba con otros menores de edad murió durante una balacera perpetrada por hombres armados la noche de este 30 de abril de 2026 en la tercera sección de la colonia Las Huertas, en el municipio de Irapuato, Guanajuato.

Otra bala lesionó a un hombre que platicaba con un grupo de personas en la calle Hiedra.

El tiroteo se registró alrededor de las 10:30 de la noche, cuando seguían los festejos por el Día del Niño entre vecinos y sus hijos.

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En ese momento dos individuos realizaron disparos a la fachada de una casa frente a los colonos, dejando dos víctimas colaterales.

La niña privada de la vida fue identificada por la Fiscalía General del Estado con las siglas AGMV.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, de la ciudad de Guanajuato.

Hallan cuatro personas muertas en finca de Villagrán

Elementos policiales encontraron a cuatro personas muertas en estado de descomposición en una finca ubicada en el camino de la comunidad de Suchitlán a la comunidad de Sarabia.

Personal de Seguridad Municipal acudió al inmueble la tarde de este jueves por un reporte al Sistema de Emergencias 911.

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Ante el hallazgo de cuerpos humanos dieron aviso a la Fiscalía General del Estado, que comisionó una célula de investigadores para el comienzo de las indagatorias.

Levantaron los cadáveres para su identificación en el Servicio Médico Forense. Por la condición en la que se localizaron no fue posible determinar si las víctimas son hombres o mujeres.

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afcl