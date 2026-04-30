En un ambiente totalmente familiar se llevó a cabo el festejo de la niñez sinaloense, con un concierto organizado por el Sistema DIF y el Gobierno del Estado que reunió a más de 20 mil asistentes, en la explanada de la Unidad Administrativa quienes disfrutaron del Show Musical de Piccolos y la estrella musical Luli Pampin.

Este evento gratuito para los miles de niñas y niños, así como padres de familia que llenaron la explanada cívica, tuvo como atractivos una serie de juegos mecánicos y snacks que fueron el deleite de las y los pequeños.

Sinaloa festeja el día del niño con juegos mecánicos y show musical (30/04/2026). Foto: Especial

Esta celebración para festejar a la niñez sinaloense estuvo enmarcada en un operativo de seguridad de los 3 niveles de gobierno para el resguardo de los miles de personas y pequeños que se dieron cita este 30 de abril.

Realizan operativo de seguridad

En redes sociales de la Seguridad Pública del Estados informó que elementos protección y auxilio desplegaron un operativo especial para asegurar a todos los asistentes del festejo infantil.

Aseguraron que "las corporaciones federales, estatales y municipales estamos al servicio de las niñas, los niños y sus familias en esta bonita celebración".

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