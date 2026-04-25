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Recuperan 41 inmuebles en el Edomex como parte de Operativo Restitución; refuerzan seguridad en 14 municipios

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Agentes de la Fiscalía General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad del , con apoyo de la (Semar), recuperaron 41 inmuebles en el marco del “Operativo Restitución”.

De acuerdo con la Secretaría de Marina, fuerzas estatales y federales ejecutaron acciones operativas en 14 municipios de la entidad, entre ellos Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tezoyuca y Valle de Chalco, como parte de las acciones interinstitucionales orientadas al fortalecimiento de la legalidad, el orden y la seguridad en esta entidad afectada por la presencia de células criminales.

Aseguramiento de inmuebles en el Estado de México (Edomex). Foto: Especial
Aseguramiento de inmuebles en el Estado de México (Edomex). Foto: Especial

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La dependencia afirmó que durante el despliegue se logró el aseguramiento de 41 inmuebles, bajo la conducción de la autoridad competente.

Precisó que la participación del personal naval consistió en proporcionar seguridad perimetral, coadyuvando a preservar la integridad del personal operativo y las condiciones necesarias para el desarrollo de las diligencias hechas por parte de la autoridad ministerial.

Aseguramiento de inmuebles en el Estado de México (Edomex). Foto: Especial
Aseguramiento de inmuebles en el Estado de México (Edomex). Foto: Especial

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dft/bmc

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