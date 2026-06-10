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Culiacán, Sin. a 10 de junio. - Seis jóvenes que integran el grupo de influencer, denominado “Bola Costera”, originarios del vecino estado de Nayarit que viajaron a la ciudad de Mazatlán para efectuar filmaciones para sus contenidos, fueron reportados como desaparecidos, cuando viajaban en una camioneta, a la altura del municipio de El Rosario.
Los datos aportados en redes sociales por sus familiares y amigos, es que estos, salieron de la comunidad de Tuxpan, en Nayarit durante la madrugada de este miércoles, a bordo de una vagoneta de color blanca y el último contacto telefónico que tuvieron con ellos, fue cuando circulaban por la zona del Tablón, en el municipio de El Rosario.
Según lo que se conoce, este grupo de seis jóvenes creadores de contenidos viajaban rumbo a Mazatlán, para tener contactos con influencer del puerto para realizar diversas tomas para sus contenidos de tipo musical,
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A través de las redes sociales sus familiares y amistades piden a la población del sur de Sinaloa que de tener información de su paradero lo puedan compartir, ya que perdieron toda comunicación con los seis jóvenes.
Su desaparición se registra en un contexto de extrema violencia que se acentúa en el sur del estado, sobre todo en los municipios de Escuinapa y el Rosario, donde se han registrado ataques con explosivos lanzados con drones y continuos enfrentamientos entre grupos rivales.
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Uno de los jóvenes que forma parte del grupo fue identificado como Pablo Ángel Duran Renteria, a través de un video que fue divulgado por una persona identificada como Enrique “N”, de la ciudad de Mazatlán.
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dmrr/cr
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