Las intensas lluvias que azotaron la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río dejaron fuertes inundaciones en calles y avenidas, así como automovilistas varados.

Si bien no hubo personas heridas, la Policía Estatal activó el Plan Tajín, mientras que las fuerzas armadas y navales el Plan DN-III y Plan Marina dan ayuda a la población civil.

Durante la mañana hubo escenas de automovilistas varados en las principales avenidas, así como amplias zonas habitaciones con tirantes de agua de hasta 30 centímetros

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Fuertes lluvias inundan Veracruz - Boca del Río; activan planes de emergencia. Foto: Especial.

El Gobierno de Veracruz, en coordinación con la federación, informó que se activaron los distintos planes de ayuda para atender las zonas afectadas por las intensas lluvias de las últimas horas en esa zona.

Las secretarías de Protección Civil y de Infraestructura y Obras Públicas, se coordinaron con autoridades municipales brindaron atención a la población de Veracruz, Boca del Río y Alvarado.

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En la Riviera Veracruzana se atendieron acumulaciones de agua en distintos puntos, mientras que en Antón Lizardo y el fraccionamiento Floresta, en el municipio de Veracruz, realizaron trabajos de desazolve y limpieza de calles y alcantarillado para restablecer la movilidad y reducir riesgos a la población.

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Fuertes lluvias inundan Veracruz - Boca del Río; activan planes de emergencia. Foto: Especial.

En tanto, en el municipio de Zongolica, en la zona montañosa central, un derrumbe fue atendido de manera oportuna en coordinación con autoridades federales, lo que permitió restablecer la circulación vehicular.

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En Actopan, las dependencias estatales continúan evaluando y atendiendo los daños reportados, con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía y la conectividad carretera.

Fuertes lluvias inundan Veracruz - Boca del Río; activan planes de emergencia. Foto: Especial.

La Secretaría de Marina activó el Plan Marina en los municipios de Paso de Ovejas y Puente Nacional para brindar atención a la población y dar seguimiento a los reportes generados por las lluvias.

De manera paralela, brigadas de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas trabajan en la rehabilitación de caminos y pasos provisionales en Coyutla y Zontecomatlán.

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dmrr/cr