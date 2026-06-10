Ciudad Victoria, Tamaulipas. - El gobernador Américo Villarreal Anaya, a través de sus redes sociales, compartió esta tarde un comunicado oficial, en el cual mencionó “mañana todos a disfrutar del Mundial y a apoyar con orgullo a nuestra Selección Nacional”.

En el texto, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (Set) informa a las madres, padres de familia y tutores que, con motivo del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, las y los estudiantes de educación básica y media superior podrán permanecer en casa para disfrutar de este momento histórico junto a sus familias, sin que ello represente falta escolar ni afectación académica.

“Esta disposición será aplicable únicamente durante la jornada del jueves 11 de junio, mientras que las actividades escolares se reanudarán con normalidad al día siguiente”, dice el comunicado.

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Se indica que todas las escuelas y planteles educativos del estado permanecerán abiertos y brindarán sus servicios de manera habitual, para aquellas familias que decidan que sus hijas e hijos asistan a clases conforme a su horario regular.

Como argumento se menciona que, la Copa Mundial representa uno de los acontecimientos deportivos, culturales y sociales más importantes del planeta y, para México, constituye un motivo de orgullo al ser nuevamente sede de este gran encuentro entre las naciones.

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“Desde la visión humanista que impulsa el Gobierno de Tamaulipas, la educación trasciende las aulas. También se fortalece en el hogar, en la convivencia familiar y en aquellas experiencias que permiten compartir valores como el respeto, la disciplina, el trabajo en equipo, la inclusión, el esfuerzo, la perseverancia y el amor por México”.

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