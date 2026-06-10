Culiacán. - En la plazuela Miguel Hidalgo, del municipio de Mocorito, la fiesta del fútbol contará con pantallas gigantes para presenciar el próximo jueves el juego inicial del mundial, entre la Selección Mexicana y la de Sudáfrica, previo al encuentro se tendrán rifas para ganar jersey, souvenirs y estampitas.

De los 20 municipios del estado, solo en este las autoridades tienen previsto transmitir en una plaza pública el encuentro de inicio del Mundial de fútbol, en un evento en el que se tiene previsto celebrar actividades culturales y espectáculos artísticos.

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Como parte del programa, el Ayuntamiento de Mocorito, desde las 11 de la mañana del próximo jueves iniciará la transmisión en la plaza Miguel Hidalgo. Al concluir el encuentro se dará paso a un evento cultural y posteriormente a competencias deportivas.

A las seis de la tarde, los asistentes podrán gozar del espectáculo artístico con la presentación del grupo “Maestría Suprema”, a fin de que puedan cantar y bailar con la música en vivo, como parte de la fiesta futbolera.

La Secretaría de Turismo del Estado informó que a esta fiesta se tiene programado que el día 13 de junio, en la ciudad de Mazatlán, se colocarán pantallas y se transmitirá sólo uno de los tres partidos programados ese día, en el que se espera una afluencia de 10 mil espectadores, los cuales al término del juego presenciarán una exhibición del juego prehispánico del Ulama y un espectáculo de drones.

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La mañana del domingo 14 de junio, en el Parque Acuático de Tres Ríos, de la ciudad capital, en pantallas gigantes se van a transmitir en vivo los cuatro partidos programados, entre ellos el de Alemania contra Curazao, y se celebrará una convivencia infantil.

En el municipio de El Fuerte, adicional a la trasmisión del encuentro entre la Selección Mexicana y la República de Japón, a celebrarse en la sede de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a las ocho de la noche, se desarrollarán actividades culturales y deportivas.