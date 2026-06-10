Las familias tabasqueñas tendrán un espacio público y gratuito para vivir la máxima fiesta del balompié. El gobernador del estado, Javier May Rodríguez, invitó a la ciudadanía a disfrutar de la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026 y el debut de la Selección Mexicana a través de pantallas gigantes que serán instaladas en el estadio de béisbol Centenario 27 de febrero.

En su conferencia mañanera informó que el Gobierno del Estado realizó el pago de los derechos correspondientes ante los organismos organizadores, lo que permitirá la transmisión completamente legal y gratuita tanto de la ceremonia de apertura como de los tres partidos de la fase de grupos del representativo nacional, iniciando con el esperado encuentro entre México y Sudáfrica.

“Nosotros pagamos esos derechos para poder transmitir todos estos eventos, entonces está cubierto. Mañana, que es la inauguración, todo el personal ya nos están solicitando, pero vamos a darles el permiso para que puedan ver la inauguración y el partido, que es a la una de la tarde, tanto el personal sindicalizado como el personal de confianza, pues vamos a hacer un espacio para que puedan ver la transmisión de la inauguración y de los eventos, pero sin ningún problema”, refirió.

“Entonces, pues vamos a transmitir los tres partidos de la selección en el Centenario para que estén... están todas y todos invitados a disfrutar. Y pues mañana hay que ponernos la camiseta todos”, subrayó.

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May Rodríguez resaltó que, aprovechando el ambiente mundialista que se vive en el país, esta acción busca que la entidad se llene de pasión, alegría y convivencia, uniendo a todos los tabasqueños en una misma emoción.

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Asimismo, refirió que algunos Ayuntamientos han hecho lo propio para que los ciudadanos puedan disfrutar en las plazas públicas de estos encuentros deportivos.

Al ser cuestionado sobre las quejas de algunos empresarios locales debido a las restricciones para proyectar los partidos en comercios, el gobernador aclaró que el tema se encuentra completamente regulado por la FIFA.

El mandatario advirtió que el organismo internacional mantiene lineamientos muy estrictos sobre los derechos de transmisión y ha alertado sobre sanciones severas a quienes infrinjan dichas normas, deslindando al gobierno de estas regulaciones privadas.

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