Monterrey. – Autoridades federales, estatales y municipales mantienen activo el operativo de seguridad en Nuevo León para el arranque y desarrollo del Mundial 2026.

Por parte del Gobierno del Estado, para las labores de vigilancia se contará con el apoyo de 4 mil 142 elementos federales, entre personal del Ejército, Fuerza Aérea y otras corporaciones de seguridad, quienes se sumarán a las fuerzas estatales y municipales para reforzar la presencia en puntos estratégicos relacionados con los eventos mundialistas.

Como parte de la coordinación interinstitucional, representantes del evento mundialista participarán en las mesas de seguridad que se realizan de manera permanente junto con autoridades estatales, federales y municipales para dar seguimiento a temas como vigilancia, monitoreo, control de multitudes, movilidad y logística en torno a las actividades vinculadas con el Mundial.

Foto: Especial

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Operativo en Monterrey

En el caso de Monterrey, el operativo contempla una cobertura especial en el Fan Fest que se desarrollará en Parque Fundidora, así como en zonas de alta afluencia turística como Barrio Antiguo, Paseo Santa Lucía, la Plaza Zaragoza y La Alameda.

El municipio anunció el despliegue de 685 elementos de seguridad, tránsito, protección civil y personal de apoyo, además del uso de drones, cámaras de vigilancia, motocicletas, bicicletas y unidades de emergencia.

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Las autoridades también prevén restricciones viales y esquemas de peatonalización en sectores del Centro de Monterrey, particularmente en Barrio Antiguo, con el fin de facilitar la movilidad de los visitantes y garantizar condiciones de seguridad durante los días de mayor afluencia.

Los operativos permanecerán activos durante el periodo de competencia, mientras las autoridades esperan la llegada de miles de turistas nacionales y extranjeros que acudirán a las distintas actividades programadas en torno a la justa mundialista.

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