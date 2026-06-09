LA PAZ, BCS., 9 de junio.— El magisterio en Baja California Sur acordó mantener la suspensión de actividades y las jornadas de protesta al menos hasta el próximo 11 de junio, como parte del movimiento nacional que exige mejoras en los servicios del ISSSTE y la abrogación de la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007.

El representante de la Sección 3 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elmuth Castillo Sandoval, informó que las movilizaciones continuarán esta semana con una serie de acciones en la capital del estado para mantener vigentes las demandas del gremio.

Maestros de Baja California Sur mantendrán paro y protestas hasta el 11 de junio; exigen mejorar servicios del ISSSTE. Foto: Especial.

Como parte de su plan de acción, este martes los docentes instalaron un plantón frente a las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en La Paz. Para el miércoles prevén concentrarse en las instalaciones de la Secretaría de Finanzas estatal y el jueves realizarán una marcha en la zona del malecón.

Lee también Fiscalía de Nuevo León halla cabeza y brazos de una joven dentro de cisterna en Monterrey; buscan a su pareja

El dirigente sindical indicó que, además de las protestas, representantes del movimiento han sostenido reuniones con autoridades del ISSSTE para revisar las condiciones de operación de clínicas y unidades médicas en distintos municipios de la entidad.

Maestros de Baja California Sur mantendrán paro y protestas hasta el 11 de junio; exigen mejorar servicios del ISSSTE. Foto: Especial.

Entre los principales reclamos se encuentran la falta de médicos especialistas, carencias de personal, problemas de infraestructura y deficiencias en la atención que reciben los derechohabientes en localidades como Ciudad Constitución, Ciudad Insurgentes, Vizcaíno, Santa Rosalía, San José del Cabo, Cabo San Lucas y La Paz.

Castillo Sandoval señaló que el acceso a servicios médicos de calidad sigue como una de las demandas históricas del magisterio sudcaliforniano, junto con la revisión del sistema pensionario establecido en la reforma federal de 2007.

dmrr/cr