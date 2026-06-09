Monterrey, Nuevo León. - Personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León localizó este lunes restos humanos que presuntamente corresponden a una joven de 20 años cuyo cuerpo mutilado fue encontrado el fin de semana al interior de una vivienda ubicada en la colonia Burócratas Municipales, al sur de Monterrey.

La dependencia estatal informó que durante un cateo realizado en el domicilio ubicado sobre la calle 17 de Diciembre fueron hallados la cabeza y los brazos de la víctima dentro de una cisterna situada en el patio de la propiedad.

El operativo fue encabezado por la Fiscalía Especializada en Feminicidios, con apoyo de peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, así como elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones.

La zona permaneció resguardada por elementos de Fuerza Civil mientras se desarrollaban las diligencias.

Lee también Detona artefacto explosivo en Escuinapa, Sinaloa; vehículo y tienda resultan dañados

El caso salió a la luz la noche del domingo, cuando autoridades acudieron al inmueble tras el reporte de olores fétidos provenientes de una habitación que era rentada por una joven identificada preliminarmente como Jimena Nallely, originaria de Veracruz.

Durante la inspección inicial, agentes localizaron parte del cuerpo de la mujer envuelto en una cobija y oculto debajo de una cama. Las primeras indagatorias establecieron que la víctima había sido decapitada y desmembrada.

Tras el hallazgo, la Fiscalía regresó al lugar para realizar una revisión exhaustiva del inmueble, lo que permitió localizar los restos que faltaban y asegurar diversos indicios que serán incorporados a la carpeta de investigación.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, las autoridades mantienen como principal línea de investigación un posible feminicidio y buscan a la pareja sentimental de la joven, quien no ha sido localizado desde que fue descubierto el crimen.

dmrr/cr