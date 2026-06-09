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Mérida, Yucatán. - El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que este martes se registró un nuevo sismo en el municipio de Ticul, en menos de 24 horas del ocurrido ayer en esta misma zona.
El SSN indicó que el movimiento telúrico se registró a las 4:19 de la madrugada con una magnitud 3.6 a 11 kilómetros al norte de Ticul a 5 km de profundidad.
Este sismo fue de menor magnitud que el registrado ayer, por lo que se mantiene la vigilancia en caso de que los movimientos telúricos continúen.
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Protección Civil de Yucatán (PROCIVY) indicó que hasta el momento no se han reportado afectaciones estructurales ni personas lesionadas en los municipios aledaños, y que se mantiene coordinación con los 106 municipios del estado.
El lunes se registró un sismo de 4.2 grados en Ticul, y otro de 6.1 frente a Cuba y que fue perceptible en la Península de Yucatán, lo cual activó los protocolos de verificación en zonas vulnerables, en coordinación con los ayuntamientos, para descartar afectaciones en estructuras y atender cualquier reporte ciudadano.
El movimiento telúrico de ayer obligó a la evacuación de unas 2 mil 500 personas de edificios públicos y privados.
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dmrr/cr
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