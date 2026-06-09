La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGE) confirmó que hay cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco detenidos por su presunta participación en el homicidio de un joven universitario, a quienes les impondrían una pena de 50 años de prisión.

En conferencia de prensa, el fiscal estatal, Oscar Tonatiuh Vázquez Landeros y dos funcionarios de la dependencia estatal, ofrecieron avances de la investigación sobre el asesinato de Rodrigo Isidro Ricárdez, estudiante de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), ocurrido el 14 de noviembre de 2025, y por el cual hay cuatro policías estatales detenidos y se investiga además la participación de otros elementos por el delito de encubrimiento.

Se detalló que inicialmente se reportó que el joven Rodrigo había perdido la vida debido a un accidente automovilístico en la colonia Asunción Castellanos en Villahermosa, sin embargo, peritos determinaron que el universitario había recibido 3 impactos de baja y posteriormente su auto choco contra un poste.

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En el lugar de los hechos no se encontraron muestras de que Rodrigo Isidro estuviera bajo los efectos del alcohol o que él hubiera realizado disparos, únicamente se localizó un arma en el asiento del conductor del auto de Isidro, señalando el Fiscal del estado, Vázquez Landeros que las investigaciones arrojaron que fue la patrulla 7250 la cual persiguió al universitario quien viajaba en un auto y lo privaron de la vida.

La investigación de la FGE ha puesto bajo la lupa la actuación de mandos policiales, incluso había trascendido que Eduardo de la Cruz Ovilla, entonces director de las Fuerzas Estatales de Apoyo de la SSPC era investigado dentro del expediente, este funcionario falleció el pasado 6 de junio, luego de quitarse la vida dentro de las instalaciones de la SSPC.

Afirmó la FGE que las investigaciones continuarán y será castigado todo personal involucrado en este homicidio sin importar el rango que tenga dentro de la SSPC.

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