El Metrobús informó que este sábado 25 y domingo 26 de julio habrá modificaciones en la operación de las Líneas 6 y 7 debido a concentraciones sociales previstas durante ambos días en la alcaldía Gustavo A. Madero, como la llegada de peregrinos a la Ciudad de México.

El Sistema de Movilidad detalló que los ajustes al servicio estarán sujetos a las condiciones viales que se presenten en la zona norte de la capital, ya que miles de peregrinos provenientes de Querétaro esperan llegar este 25 de julio a la Basílica de Guadalupe.

Lee también Despliegan operativo para salvaguardar 40 mil peregrinos rumbo a la Basílica de Guadalupe; provienen de Querétaro

En la Línea 6, el tramo comprendido entre las estaciones La Villa y Gustavo A. Madero permanecerá sin servicio durante ambos días. | Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

Línea 6: Suspensión entre La Villa y Gustavo A. Madero

En la Línea 6, el tramo comprendido entre las estaciones La Villa y Gustavo A. Madero permanecerá sin servicio durante ambos días.

La operación se mantendrá de forma parcial en los siguientes recorridos:

El Rosario – Deportivo 18 de Marzo

Martín Carrera – Villa de Aragón

Lee también Cae Geisler "N", objetivo prioritario y presunto integrante de "Los Vallarta", célula ligada al CJNG; es vinculado a proceso por homicidio en Edomex

[Publicidad]

Línea 7: sin servicio entre Indios Verdes y Garrido

Para la Línea 7, el Metrobús informó que quedará suspendido el servicio entre las estaciones Indios Verdes y Garrido.

El resto de la línea operará en el tramo:

Campo Marte – Avenida Talismán

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

JACL/cr