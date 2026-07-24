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El Metrobús informó que este sábado 25 y domingo 26 de julio habrá modificaciones en la operación de las Líneas 6 y 7 debido a concentraciones sociales previstas durante ambos días en la alcaldía Gustavo A. Madero, como la llegada de peregrinos a la Ciudad de México.
El Sistema de Movilidad detalló que los ajustes al servicio estarán sujetos a las condiciones viales que se presenten en la zona norte de la capital, ya que miles de peregrinos provenientes de Querétaro esperan llegar este 25 de julio a la Basílica de Guadalupe.
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Línea 6: Suspensión entre La Villa y Gustavo A. Madero
En la Línea 6, el tramo comprendido entre las estaciones La Villa y Gustavo A. Madero permanecerá sin servicio durante ambos días.
La operación se mantendrá de forma parcial en los siguientes recorridos:
- El Rosario – Deportivo 18 de Marzo
- Martín Carrera – Villa de Aragón
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Línea 7: sin servicio entre Indios Verdes y Garrido
Para la Línea 7, el Metrobús informó que quedará suspendido el servicio entre las estaciones Indios Verdes y Garrido.
El resto de la línea operará en el tramo:
- Campo Marte – Avenida Talismán
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JACL/cr
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