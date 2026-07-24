Metrópoli | 24-07-26 | 20:09 |

El informó que este sábado 25 y domingo 26 de julio debido a concentraciones sociales previstas durante ambos días en la alcaldía Gustavo A. Madero, como la llegada de peregrinos a la Ciudad de México.

El detalló que los ajustes al servicio estarán sujetos a las condiciones viales que se presenten en la zona norte de la capital, ya que miles de esperan llegar este 25 de julio a la Basílica de Guadalupe.

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En la Línea 6, el tramo comprendido entre las estaciones La Villa y Gustavo A. Madero permanecerá sin servicio durante ambos días. | Foto: Archivo EL UNIVERSAL.
En la Línea 6, el tramo comprendido entre las estaciones La Villa y Gustavo A. Madero permanecerá sin servicio durante ambos días. | Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

Línea 6: Suspensión entre La Villa y Gustavo A. Madero

En la Línea 6, el tramo comprendido entre las estaciones La Villa y Gustavo A. Madero permanecerá sin servicio durante ambos días.

La operación se mantendrá de forma parcial en los siguientes recorridos:

  • El Rosario – Deportivo 18 de Marzo
  • Martín Carrera – Villa de Aragón

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Línea 7: sin servicio entre Indios Verdes y Garrido

Para la Línea 7, el Metrobús informó que quedará suspendido el servicio entre las estaciones Indios Verdes y Garrido.

El resto de la línea operará en el tramo:

  • Campo Marte – Avenida Talismán

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JACL/cr

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