Metrópoli | 24-07-26 | 19:43 |

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la por pronóstico dey posible caída de granizo, para la tarde y noche de este viernes 24 de julio en nueve alcaldías de la Ciudad de México.

Las Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

En esas alcaldías se pronostica lluvia de entre 15 y 29 milímetros y caída de granizo pequeño, hasta las 20:00 horas, de este viernes.

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Lluvia en CDMX. Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL
Lluvia en CDMX. Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

La SGIRPC recordó que los peligros asociados a las lluvias son resbalones y caídas para peatones, posibles afectaciones en techos y canaletas, y reducción de la visibilidad en vialidades durante la precipitación.

Ante esto se recomienda a la población limpiar desagües y coladeras para evitar encharcamientos, evitar transitar por zonas de pendiente donde el suelo pueda volverse resbaloso y ubicar a los animales de compañía en una zona de menor riesgo

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