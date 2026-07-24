La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo, para la tarde y noche de este viernes 24 de julio en nueve alcaldías de la Ciudad de México.

Las demarcaciones con alerta son Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

En esas alcaldías se pronostica lluvia de entre 15 y 29 milímetros y caída de granizo pequeño, hasta las 20:00 horas, de este viernes.

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Lluvia en CDMX. Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

La SGIRPC recordó que los peligros asociados a las lluvias son resbalones y caídas para peatones, posibles afectaciones en techos y canaletas, y reducción de la visibilidad en vialidades durante la precipitación.

Ante esto se recomienda a la población limpiar desagües y coladeras para evitar encharcamientos, evitar transitar por zonas de pendiente donde el suelo pueda volverse resbaloso y ubicar a los animales de compañía en una zona de menor riesgo

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