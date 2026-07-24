El presidente estadounidense, Donald Trump, apuntó hoy contra los periodistas críticos y los políticos opositores durante su discurso en la cena de corresponsales.

El evento se realizó en el Waldorf Astoria tres meses después de que un intento de que un presunto intento de asesinato contra Trump obligara a suspenderlo.

Ante unas 700 personas, Trump adoptó un tono más ligero de lo que se esperaba contra la prensa, aunque no dejó de hablar de las “fake news”.

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Entre broma y broma, el presidente dijo que ha ganado tres veces las elecciones, repitiendo la idea de que en 2020 hubo un fraude que no ha podido probar. “No tienen idea de la suerte que tienen. Cuando me haya ido, van a quebrar. Su modelo de negocio se acabará. No habrá alguien sobre quien informar. A nadie le importa un comino nadie más”, dijo.

“Por eso, esta noche, para demostrar lo mucho que me importa la prensa y que quiero salvar sus índices de audiencia, me complace anunciar mi intención, y esto es una especie de primicia, de que me presentaré a un cuarto mandato como presidente de Estados Unidos”, bromeó, mientras se ponía una gorra con el lema “Trump 2028”.

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Críticos de Trump ganan premios de periodismo

Fue el remate de una noche donde mucha de la prensa crítica con él recibió premios de periodismo, incluyendo Kaitlan Collins, de CNN News, y Josh Dawsey, de The Wall Street Journal (WSJ), por su “valiente labor periodística sobre la relación que el presidente Trump mantuvo en el pasado con el financiero Jeffrey Epstein”, que “provocó la publicación de los denominados archivos Epstein”.

Jeffrey, acusado de abuso y tráfico sexual, se suicidó en prisión. El WSJ publicó un artículo sobre una carta provocativa dirigida a Epstein que llevaba la firma del presidente Trump, quien respondió con una demanda millonaria.

“No ha sido una noche fácil. Todos estos premios”, manifestó el presidente al inicio de su discurso.

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Tras un comienzo relativamente distendido, Trump enfocó baterías contra Collins y Jake Tapper, de la CNN, así como contra Dawsey.

Acusó a Collins de no sonreír y de ser parte de las Fake News. La cadena estadounidense defendió la integridad de sus periodistas.

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Trump también habló de la necesidad de limitar los periodos en el Congreso, una “broma” que no sentó bien entre los periodistas, y atacó a políticos como el gobernador de California, Gavin Newsom, y la legisladora Ilhan Omar.

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Tampoco se ahorró críticas contra Barack Obama y recordó aquella cena de corresponsales de 2016 donde el demócrata se burló de él y a la que muchos atribuyen la decisión del magnate de contender por la presidencia.

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Trump recordó el intento de ataque que obligó a suspender la cena de abril y dijo que “en Estados Unidos zanjamos nuestras diferencias no con balas, sí con argumentos”. Adelantó que planea acudir a la cena del próximo año, “si no se ponen pesados”.

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gs