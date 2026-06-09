En el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) recomendó a la ciudadanía verificar la autenticidad de la información antes de compartir videos, fotografías, enlaces, mensajes o publicaciones en redes sociales, con el fin de evitar la difusión de contenidos falsos que puedan generar confusión, alarma o desinformación.

La dependencia pidió antes de compartir cualquier contenido, revisar la fuente de origen, la fecha de publicación y corroborar la información en medios de comunicación reconocidos o en canales oficiales.

Asimismo, recomendó prestar atención a mensajes que se presentan como urgentes, utilizan títulos alarmistas, contienen exceso de mayúsculas, emojis o capturas de pantalla sin contexto, ya que estas características suelen estar presentes en contenidos falsos o engañosos.

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Para prevenir la propagación de información falsa, recomendó consultar únicamente fuentes oficiales del Gobierno de la Ciudad de México, dependencias gubernamentales y medios de comunicación con reconocimiento público.

En caso de detectar una posible noticia falsa, sugirió evitar compartirla y reportarla a través de los mecanismos disponibles en las plataformas digitales.

Para conocer más recomendaciones de seguridad digital, la SSPC afirmó que la ciudadanía puede consultar la Ciberguía de SSPC.

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Y en caso de detectar contenidos engañosos o requerir orientación en materia de ciberseguridad, puede comunicarse con la Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX al teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, o escribir al correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.

Para verificar información y evitar la difusión de noticias falsas, se recomienda consultar y seguir las cuentas oficiales de @GabSeguridadMX y @SSC_CDMX durante la celebración del Mundial FIFA 2026.

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