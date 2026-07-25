La tragedia de la discoteca News Divine, ocurrida en 2008, donde murieron 12 jóvenes y cerca de 20 personas resultaron con lesiones serias, será llevada a formato de serie por Netflix.

La producción retomará lo ocurrido aquella tarde de junio, cuando un operativo policiaco del gobierno de la Ciudad de México provocó una estampida en el lugar, ubicado en la entonces delegación Gustavo A. Madero. El desenlace fue trágico: el pasillo era estrecho y las puertas fueron cerradas, lo que impidió la salida de varios asistentes.

Padres y madres de los jóvenes acusaron en su momento brutalidad policiaca. La serie ya se encuentra en rodaje y, nos cuentan, tendrá un elenco integrado principalmente por rostros nuevos.

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María Victoria tiene 104 años… y todavía quería otra toma

María Victoria goza de un excelente estado de salud, según cuenta su nieto Daniel Zepeda. Aunque reconoce que la diva del cine se cansa, algo natural a sus 104 años, asegura que no padece enfermedades graves como diabetes o artritis.

La única enfermedad que ha enfrentado la actriz fue el síndrome de Ménière, que logró contrarrestar con acupuntura, de acuerdo con su familia.

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Zepeda compartió a EL UNIVERSAL que en 2021, cuando grabaron juntos el tema “Mirarte”, su abuela insistió en pasar seis horas en el estudio hasta que la canción quedó perfecta. A esa edad, cualquiera pediría descanso; María Victoria todavía pedía otra toma.

La artista jalisciense comenzó cantando en cabarets y fue parte de la Época de Oro del Cine Nacional. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

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Luz Carreiro presume que le dio shots a Memo Ochoa

Las anécdotas del pasado nunca descansan en internet. La creadora de contenido Luz Carreiro sorprendió a sus seguidores al revelar que, mucho antes de convertirse en influencer de viajes, trabajó en Coco Bongo como “mopetera” y que una noche terminó dándole shots a Guillermo Ochoa.

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Para demostrar que no era una historia inventada, compartió una vieja página de TVNotas donde aparece el portero de fiesta y recordó entre risas: “Así es, Yordi... yo le andaba dando shots a Memo Ochoa”.

La confesión desató una ola de comentarios de quienes aseguran que Luz “ha estado en todos los momentos históricos”. “Hoy conocí la envidia”, “solo tú y Martha Higareda tienen esa cantidad de anécdotas” y “alguien dice que no eres nadie y literalmente has estado en todos lados”, fueron algunas de las reacciones.

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