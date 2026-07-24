A inicios de los 2000, cuando Paulina Rubio se encontraba en la cúspide de su carrera atravesó un incidente con un camarógrafo de "Ventaneando", motivo por el que "la Chica dorada" y TV Azteca estuvieron a punto de enfrentarse legalmente, pues la cantate alegó que, luego del empujón que habría recibido, necesitó de seis suturas en la frente.

En esa época, una revista de distribución nacional dio a conocer que, "Pau" había asistido al concierto de Ricky Martin, con quien entablaba una buena amistad desde año atrás, que ofreció en un club nocturno muy conocido de este tiempo, un 20 de febrero.

"La chica dorada" asitió en compañía de su entonces novio, el español Ricardo Bofill; ambos creyeron que pasarían desapercibidos para la prensa, debido a que se encontraban en un área exclusiva, que impedía el paso de los medios de comunicación.

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Pero cuando Ricky dio por terminado su show, la prensa buscó acercarse a la cantante de "Yo no soy esa mujer" que, en lo que trataba de evitar a las cámaras y micrófonos, como alegó en su momento, recibió un empujón de Alfredo Romero, el camarógrafo del vespertino de TV Azteca.

Así lo narró en su momento:

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"Ricardo y yo estábamos en una zona restringida para la prensa, pero, al terminar el concierto muchas cámaras empezaron a subir, llamaron a la gente de seguridad y, cuando vienen las cámaras hacia nosotros, yo empiezo a tratar de ir a la salida porque no quería dar entrevistas, pero nos fueron arrinconando y, entre tanta gente, a mí me dieron un golpe con la cámara".

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Rubio consideró que el golpe que recibió fue a consecuencia del desorden y la gran cantidad de personas que se conjuntó, de un momento a otro, versión que no coincidió con la expuesta por "Ventaneando".

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"Sé que el camarógrafo no lo hizo adrede, me supongo que, al estar forcejeando con los de seguridad, volteó y me dio en la frente, me caí y sí me dolió un poquito", dijo.

En el programa de espectáuclos argumentaron que, en realidad, habría sido Bofill y Rubio quienes habrían reaccionando, presuntamente, de forma violenta frente a su camarógrafo, afirmando que habían estropeado su material de trabajo.

"Bofill, que le propinó varios puñetazos y luego Paulina que, fuera de sí, literalmente, se colgó de la cámara y del brazo del camarógrafo, provocándole lesiones, así como la ruptura del equipo de 145 mil dólares".

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En esa misma publicación, la revista mostró imágenes de cuando la hija de Susana Dosamantes fue intervenida con seis suturas en la frente, donde, aparentemente, recibió el golpe.

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