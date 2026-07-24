El presidente Donald Trump amenazó con imponer un “gran arancel” a México por la lechuga que ha sido ligada al brote de ciclosporiasis que provoca "diarrea explosiva" y que ya afecta a nueve estados estadounidenses.

“Creo que vamos a imponer un gran arancel a México debido a la lechuga”, respondió Trump en tono de broma a un periodista en la Casa Blanca, al ser cuestionado sobre el brote que está provocando casos de diarrea explosiva en el país.

Añadió que también evalúa imponer un gran arancel a Canadá, debido al humo”.

El mandatario aludió así a los incendios en Canadá que han impactado la calidad del aire en Estados Unidos, incluso durante el Mundial de Futbol 2026.

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"¿Qué prefieres, la lechuga o el humo?", siguió la broma Trump. "Creo que yo prefiero el humo". Explicó que habló con el gobierno canadiense para que "hagan algo" respecto de los incendios.

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De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), actualmente hay unos 11 mil 573 casos posibles de ciclosporiasis, provocada por el parásito cyclospora, en Estados Unidos.

Se han reportado casos en los estados de Illinois, Kansas, Oklahoma, Pennsylvania, Indiana, Kentucky, Ohio, Virginia Occidental, Ohio y Michigan. Éste último es el más afectado, con 7 mil 664 infecciones registradas por las autoridades estatales.

La Administración de Fármacos y Alimentos (FDA) vinculó el brote a lechuga iceberg cultivada en Guanajuato, en el centro de México, que después distribuyó la compañía Taylor Farms, de California, a establecimientos como Taco Bell.

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Sin embargo, la Secretaría de Salud de México informó el jueves que los análisis para detectar ciclosporiasis en lechugas de la planta de Taylor Farms en el país arrojaron resultados negativos.

En Carolina del Norte se investiga el cilantro y el perejil como posibles fuentes de la enfermedad.

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La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, informó en su conferencia matutina que la Secretaría de Salud realiza un estudio epidemiológico para determinar si algún producto procedente de México está relacionado con el brote de ciclosporiasis investigado en Estados Unidos.

“Estamos pidiéndole a la Secretaría de Salud porque hubo una primera investigación de la FDA. Primero dijeron que era lechuga mexicana o que se exporta de ciertos lugares de México a Estados Unidos. Después dijeron que no, que la prueba que habían hecho era un falso positivo, así le llaman. Y ahora otra vez están retomando esto”, declaró Sheinbaum.

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La mandataria aseguró que su gobierno proporcionará la información disponible una vez que avance el análisis de las autoridades sanitarias mexicanas.

“Se está haciendo un estudio epidemiológico para poder revisar si en efecto hay algo que tenga que ver con algún producto mexicano o no”, afirmó.

Trump: "I think we'll put a major tariffs on Texas-- on Mexico because of the lettuce. And we'll put a big tariff on Canada because of the smoke." pic.twitter.com/KrhpQn9Bsy — Aaron Rupar (@atrupar) July 24, 2026

Con información de agencias

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mcc/bmc