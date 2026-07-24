Integrantes de la comunidad trans que mantuvieron el plantón por varios días afuera de la Secretaría de Gobernación, plantearon ante autoridades del Gobierno de la Ciudad de México varios temas para su atención, como recibir a las trabajadoras sexuales afectadas por la ciclovía de Tlalpan y desistir en la denuncia por los daños a instalaciones del Metro, registradas el pasado 9 de julio.

También pidieron la reapertura de los bares de la comunidad LGBTTTIQ+ La Purísima y Soberbia.

La reunión se realizó en instalaciones de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, en Plaza Tlaxcoaque, donde un grupo de siete representantes de la comunidad trans dialogaron con el secretario de Gobierno, César Cravioto y otros funcionarios.

🏳️‍⚧️ Integrantes de la comunidad trans se reunieron con autoridades de la CDMX tras el plantón frente a Segob.



Solicitaron apoyo para trabajadoras sexuales afectadas por la ciclovía de Tlalpan, retirar la denuncia por daños al Metro y reabrir los bares La Purísima y Soberbia.… pic.twitter.com/NnWEIUTZdo — El Universal (@El_Universal_Mx) July 24, 2026

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Tras la mesa de diálogo, los representantes de las manifestantes informaron que entregaron a Cravioto un pliego petitorio.

"Otro de las cosas que de manera urgente solicitamos es que reciban a las compañeras trabajadoras sexuales de la Calzada de Tlalpan que fueron excluidas del programa emergente por las afectaciones de la ciclovía y del parque elevado, el día lunes van a ser recibidas las trabajadoras sexuales", dijo Victoria Sámano, representante de la comunidad trans.

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También exigieron que no se criminalicen las protestas ya que, dijeron, fueron orilladas a hacer destrozos, el pasado 9 de julio, debido a que las autoridades no las recibieron.

Exigieron que no se criminalice la protestas ya que, dijeron, fueron orilladas a hacer destrozos. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

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Asimismo, exigieron que se desista de las carpetas de investigación de dos compañeras que laboran en las instalaciones de la Cineteca Nacional.

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Samano dijo que las peticiones de los colectivos que integran el Plantón Trans son el acceso a un programa de vivienda y apoyo de renta para quienes estuvieron en la protesta frente a la Secretaría de Gobernación.

vr/cr