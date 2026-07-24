[Publicidad]
Integrantes de la comunidad trans que mantuvieron el plantón por varios días afuera de la Secretaría de Gobernación, plantearon ante autoridades del Gobierno de la Ciudad de México varios temas para su atención, como recibir a las trabajadoras sexuales afectadas por la ciclovía de Tlalpan y desistir en la denuncia por los daños a instalaciones del Metro, registradas el pasado 9 de julio.
También pidieron la reapertura de los bares de la comunidad LGBTTTIQ+ La Purísima y Soberbia.
La reunión se realizó en instalaciones de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, en Plaza Tlaxcoaque, donde un grupo de siete representantes de la comunidad trans dialogaron con el secretario de Gobierno, César Cravioto y otros funcionarios.
Lee también Muere adulto mayor tras ser atropellado en la Autopista México-Cuernavaca; el responsable huyó
Tras la mesa de diálogo, los representantes de las manifestantes informaron que entregaron a Cravioto un pliego petitorio.
"Otro de las cosas que de manera urgente solicitamos es que reciban a las compañeras trabajadoras sexuales de la Calzada de Tlalpan que fueron excluidas del programa emergente por las afectaciones de la ciclovía y del parque elevado, el día lunes van a ser recibidas las trabajadoras sexuales", dijo Victoria Sámano, representante de la comunidad trans.
[Publicidad]
También exigieron que no se criminalicen las protestas ya que, dijeron, fueron orilladas a hacer destrozos, el pasado 9 de julio, debido a que las autoridades no las recibieron.
Lee también Caen dos presuntos integrantes de la Unión Tepito en la Cuauhtémoc; son señalados de narcomenudeo en la colonia Obrera
Asimismo, exigieron que se desista de las carpetas de investigación de dos compañeras que laboran en las instalaciones de la Cineteca Nacional.
[Publicidad]
Samano dijo que las peticiones de los colectivos que integran el Plantón Trans son el acceso a un programa de vivienda y apoyo de renta para quienes estuvieron en la protesta frente a la Secretaría de Gobernación.
vr/cr
[Publicidad]
Más información
Mundo
Así será la reapertura a ganado mexicano en EU tras cierre por gusano barrenador; ¿cuándo, cómo y dónde?
Metrópoli
Benito Juárez se mantiene como la alcaldía más segura de la Megalópolis, según encuesta del Inegi; suma 23 trimestres continuos en primer lugar
Universal Deportes
México vence a Antigua y Barbuda en el Campeonato Sub-20 de la Concacaf
Mundo
Sustancia hallada en auto de Lorenzo Salgado era sal, no droga: fiscalía; investigación por su muerte a manos de ICE continúa
Al día
Ecatepec sale del top 10 de municipios más inseguros de México
Fútbol
¿Dónde ver Tijuana vs León EN VIVO? Canales y horarios de la Jornada 2 de la Liga MX
Fútbol
¿Dónde ver Atlante vs América EN VIVO? Canales y horarios de la Jornada 2 de la Liga MX
Espectáculos
Reviven video de famosa influencer que asegura que alcanzó la fama gracias a un pacto diabólico