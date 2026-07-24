Hermosillo, Son. - La percepción de inseguridad entre los habitantes de Hermosillo disminuyó a 43.2% durante junio de 2026, su nivel más bajo en los últimos dos años, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El resultado representa una reducción respecto al 47.8% reportado en marzo de este año y al 50.3% registrado en junio de 2025, lo que refleja una mejoría en la percepción ciudadana sobre las condiciones de seguridad en la capital sonorense.

El resultado representa una reducción respecto al 47.8% reportado en marzo de este año y al 50.3% registrado en junio de 2025. | Foto: Especial.

Con esta cifra, Hermosillo se ubicó 16.6 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional, que en el mismo periodo fue de 59.8%, colocándose entre las capitales del país con mejores indicadores en percepción de seguridad.

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Los datos de la ENSU también muestran que la ciudad ocupa el primer lugar entre las capitales estatales con la mayor reducción en percepción de inseguridad desde septiembre de 2021, al pasar de 66.8% a 43.2%, una disminución de 23.6 puntos porcentuales.

Las estadísticas reflejan además una recuperación de los niveles observados en 2024. Mientras que en junio de ese año la percepción de inseguridad fue de 43.1%, el indicador aumentó a 50.3% en junio de 2025 y volvió a descender durante el segundo trimestre de 2026.

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En junio de ese año, la sensación de inseguridad se situó en un 43.1%, sin embargo, este porcentaje se incrementó a un 50.3% en junio de 2025 y luego experimentó un descenso durante el segundo trimestre de 2026. | Foto: Especial.

En el comparativo con otras ciudades del norte del país, Hermosillo presentó un porcentaje menor de percepción de inseguridad que municipios como Ciudad Obregón, con 82.4%; Culiacán, con 90.8%; Reynosa, con 86.6%, y Mazatlán, con 78.4%, según los resultados de la ENSU correspondientes al segundo trimestre de 2026.

El Ayuntamiento de Hermosillo atribuyó estos resultados al trabajo coordinado entre autoridades municipales, estatales y federales en materia de seguridad pública durante la actual administración del alcalde Antonio Astiazarán.

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JACL/cr