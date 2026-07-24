Hermosillo, Son. - La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación tras el hallazgo e inhabilitación de una toma clandestina de hidrocarburo en el municipio de Hermosillo, Sonora.

El aseguramiento se realizó en las inmediaciones del rancho Santa Cruz, ubicado en el kilómetro 106+650 del tramo carretero Guaymas-Hermosillo, donde elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), en coordinación con personal de la Secretaría de Marina y de Seguridad Física de Pemex, localizaron la conexión ilegal.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron seis contenedores de plástico que almacenaban en conjunto aproximadamente tres mil litros de hidrocarburo, los cuales fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal como parte de las investigaciones.

Las autoridades aseguraron seis contenedores de plástico que almacenaban en conjunto aproximadamente tres mil litros de hidrocarburo. | Foto: FGR Delegación Sonora.

Lee también Sonora enfrenta calor extremo con sensación térmica de hasta 50°C; Protección Civil llama a extremar precauciones

La FGR informó que la indagatoria se inició por posibles delitos previstos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, con el objetivo de identificar y llevar ante la justicia a los responsables de la toma clandestina.

Las autoridades federales señalaron que las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar la posible participación de personas vinculadas con el robo y almacenamiento ilegal de combustible.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr