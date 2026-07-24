Comic-Con ha crecido hasta incluir concursos de cosplay, puestos de autógrafos, circuitos de obstáculos, conciertos y paneles que abarcan de todo, desde videojuegos, los nuevos títulos incluyen a "Wolverine" y a las "Tortugas Ninja", hasta arte de carteles de cine y esgrima. (Bruce Dickinson, de Iron Maiden, y el actor Asher Grodman, de “Ghosts”, conversaban el jueves sobre “El romance de Hollywood con la esgrima”).

Los Avengers parecen listos para regresar al Salón H, mientras Marvel Studios usa Comic-Con para generar expectativa por el estreno en diciembre de “Avengers: Doomsday”, y trazar un camino a seguir en un momento en que el interés del público por las películas de superhéroes ha disminuido.

Ese panel del sábado es la hora más esperada de la convención de cultura pop más grande del país, que se extiende hasta el domingo.

Foto: AP.

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DC Studios, que al igual que Marvel se ausentó del Comic-Con del año pasado porque el calendario de su campaña de publicidad no era el adecuado, presentará su serie de HBO “Lanterns” con una activación de “cuartel general de entrenamiento” en el Gaslamp Quarter de San Diego y un panel el viernes con las estrellas Aaron Pierre y Kyle Chandler.

Aaron Pierre en el panel de "Lanterns". Foto: AP.

Esa presentación, como la de Marvel, será en el principal escaparate del centro de convenciones con capacidad para 6 mil 500 personas: el Hall H. No se permiten transmisiones en vivo dentro, pero la reacción en internet de los fans presentes puede impulsar rápidamente, o hundir, las perspectivas de una película o serie de televisión.

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Otro punto destacado de la televisión de prestigio: se espera que actores de “Widow’s Bay” visiten el centro de convenciones junto a la bahía el sábado, mientras Apple TV celebra las 19 nominaciones al Emmy de la serie de comedia y terror.

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Los fans de la comedia no tendrán que peinar el desierto para encontrar novedades sobre “Spaceballs: The New One”, el eje de un panel el viernes. La película, cuyo estreno está previsto para el próximo año, cuenta con Rick Moranis, Bill Pullman y el ya centenario Mel Brooks retomando sus papeles de la parodia de Brooks de 1987.

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