Hermosillo, Son. - Sonora se convertirá en el primer estado del país en reanudar la exportación de ganado en pie hacia Estados Unidos, luego de que el gobierno estadounidense autorizara la reapertura del cruce fronterizo de Agua Prieta-Douglas a partir del próximo 24 de agosto, informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

El mandatario atribuyó la reapertura a las gestiones realizadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante las autoridades estadounidenses, al señalar que el acuerdo permitirá reactivar una de las principales actividades económicas del estado y beneficiará a miles de productores pecuarios.

Durazo indicó que la autorización contempla inicialmente el cruce de ganado por la estación cuarentenaria de Agua Prieta, en la frontera con Douglas, Arizona, convirtiendo a Sonora en la primera entidad del país en recuperar este flujo comercial tras el cierre de la frontera para este tipo de exportaciones.

El gobernador afirmó que la entidad cuenta con las condiciones sanitarias e infraestructura necesarias para reiniciar las exportaciones, resultado del trabajo coordinado entre autoridades federales, estatales, organismos sanitarios y el sector ganadero, además de las inversiones realizadas para fortalecer la estación cuarentenaria.

El gobernador afirmó que la entidad cuenta con las condiciones sanitarias e infraestructura necesarias para reiniciar las exportaciones. | Foto: Especial.

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Añadió que el Gobierno de México continuará las negociaciones para lograr la reapertura gradual de otros cruces fronterizos destinados a la exportación de ganado hacia Estados Unidos, conforme avancen las evaluaciones sanitarias.

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Antes del cierre de la frontera, Sonora exportaba alrededor de 320 mil cabezas de ganado al año, mientras que México enviaba cerca de 1.2 millones de cabezas al mercado estadounidense, considerado el principal destino de la producción pecuaria nacional.

Durazo calificó la autorización como una noticia largamente esperada por los ganaderos sonorenses y adelantó que las autoridades darán a conocer más detalles del proceso conforme se definan los aspectos operativos para el reinicio de las exportaciones.

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Gusano barrenador, la causa

El 22 de noviembre de 2024, Estados Unidos suspendió la importación de ganado tras detectarse casos de gusano barrenador en la frontera sur de México.

Aunque el 6 de febrero de 2025 Sonora logró exportar las primeras 400 cabezas de ganado tras las restricciones, la reapertura fue intermitente.

Aunque el 6 de febrero de 2025 Sonora logró exportar las primeras 400 cabezas de ganado tras las restricciones, la reapertura fue intermitente. | Foto: Especial.

El 11 de mayo del pasado año, el gobierno de Estados Unidos ordenó el cierre total de la frontera a la importación de ganado vivo, caballos y bisontes desde México, decisión anunciada por la secretaria de Agricultura, Brooke L. Rollins.

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De acuerdo con declaraciones del presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora, Juan Ochoa Valenzuela, al inicio del cierre fronterizo se dejaron de exportar diariamente entre dos mil y dos mil 500 cabezas de ganado, lo que representa pérdidas estimadas en cerca de cuatro millones de dólares por día.

Las autoridades estatales subrayaron que el fortalecimiento de la vigilancia sanitaria es fundamental para responder a las exigencias internacionales, proteger al sector productivo y generar las condiciones necesarias para avanzar hacia una reapertura total de la frontera a la exportación de ganado sonorense.

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JACL/cr