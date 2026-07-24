Tubutama, Son. - Un hombre de 32 años fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el incendio provocado de la Comisaría de Seguridad Pública Municipal del ejido La Reforma, en el municipio de Tubutama, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora.

De acuerdo con la autoridad ministerial, el imputado, identificado como Omar Daniel “N”, enfrentará un proceso penal por el delito de daños por incendio en edificio público.

Un juez también le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada mientras continúan las investigaciones.

Las indagatorias establecen que los hechos ocurrieron alrededor de las 06:20 horas del pasado 23 de junio, cuando presuntamente el acusado ingresó al inmueble de la corporación policiaca y prendió fuego de manera intencional en el interior de las instalaciones.

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Alrededor de las 06:20 horas del pasado 23 de junio, cuando presuntamente el acusado ingresó al inmueble de la corporación policiaca y prendió fuego de manera intencional. | Foto: Especial.

El incendio provocó daños en la estructura del edificio, así como en mobiliario y diversos objetos que se encontraban dentro de la comandancia, afectando el patrimonio del Ayuntamiento de Tubutama.

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La Fiscalía estatal señaló que los elementos de prueba presentados durante la audiencia fueron suficientes para que el juez determinara el inicio del proceso penal contra el imputado.

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La Fiscalía de Sonora reiteró que mantendrá las investigaciones para llevar ante los tribunales a quienes atenten contra el patrimonio público, particularmente cuando los hechos involucren instalaciones destinadas a brindar seguridad y servicio a la población.

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El municipio de Tubutama está ubicado a 249 kilómetros al noroeste de Hermosillo, ciudad capital, y cuenta con una población de mil 473 habitantes de acuerdo con el más reciente Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

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JACL/cr