Hermosillo, Sonora. - Una mujer migrante de nacionalidad hondureña, de 31 años, fue rescatada por elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) tras sufrir una caída a un barranco mientras intentaba avanzar hacia la frontera con Estados Unidos por una zona serrana del municipio de Sáric, en el norte de Sonora.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública estatal, el operativo se activó luego de que el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) recibiera un reporte sobre una persona lesionada en las inmediaciones de la comunidad de Sásabe.

Para localizar a la mujer, fue desplegado un operativo de búsqueda terrestre que incluyó patrullajes, recorridos a pie y el apoyo de un dron, debido a las difíciles condiciones del terreno.

Rescatan en el desierto de Saric a migrante hondureña; cayó a un barranco cuando intentaba llegar a la frontera. Foto: Especial.

Al ser encontrada, los agentes confirmaron que presentaba fracturas en el tobillo y en la pierna izquierda, lesiones que le impedían continuar su trayecto. La migrante explicó que resultó herida tras caer a un barranco durante su intento por llegar a la zona fronteriza.

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En el sitio recibió atención prehospitalaria, fue estabilizada por los policías estatales y se inició su hidratación para contrarrestar los efectos de las altas temperaturas que se registran en la región.

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Posteriormente, fue trasladada a un hospital de Caborca, donde permanece bajo atención médica especializada.

Rescatan en el desierto de Saric a migrante hondureña; cayó a un barranco cuando intentaba llegar a la frontera. Foto: Especial.

La Secretaría de Seguridad Pública reiteró el llamado a no utilizar rutas desérticas y montañosas para intentar cruzar la frontera, al advertir que representan un alto riesgo por el calor extremo, el terreno accidentado, la deshidratación y la dificultad para que los cuerpos de emergencia puedan brindar auxilio de manera oportuna.

La dependencia recordó que durante esta temporada las temperaturas en esa región de Sonora pueden superar los 45 grados centígrados, por lo que exhortó a la población a solicitar apoyo a través del 9-1-1 en caso de cualquier emergencia.

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