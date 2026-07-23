Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.- En el primer semestre del presente año, en este puerto se han movilizado 15.5 millones de toneladas de mercancías, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena)

Dijo que el tonelaje que se movió consolida a este terminal marítimo como uno de los centros logísticos y de comercio exterior más importantes del país.

Además, este "histórico resultado representa un crecimiento del 16 por ciento en comparación con el mismo periodo registrado en 2025, lo que refleja el dinamismo económico y la eficiencia operativa de la entidad.

"El Puerto de Lázaro Cárdenas es un motor fundamental para el desarrollo económico de Michoacán y un nodo clave en la cadena de suministro global”, aseveró.

Lee también Michoacán está listo para el verano; Bedolla invita a turistas a visitar sus playas y Pueblos Mágicos

Cargamento de mercancía en el Puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán / Foto: Especial

Ramírez Bedolla detalló que en el citado periodo, arribaron un total de 879 buques a las instalaciones portuarias y se movilizaron un millón 343 mil 307 contenedores (TEUs), así como en materia automotriz, se reafirmó el liderazgo al gestionar la entrada y salida de más de 312 mil vehículos.

[Publicidad]

Y de la conectividad terrestre y la distribución de carga hacia el interior del país, el 72 por ciento del traslado de mercancías desde el recinto portuario fue a través del autotransporte, mientras que el 28 por ciento restante se efectuó en ferrocarril.

Lee también Gobierno de Michoacán destaca exitosa campaña de reforestación; en solo 4 años se habrán plantado 50 millones de árboles en la entidad

El mandatario michoacano recordó que como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con una inversión de 16 mil millones de pesos se realiza la ampliación a cuatro carriles de la autopista Siglo XXI en el tramo Nueva Italia-Lázaro Cárdenas, que comprende la intervención de 146 kilómetros, con lo cual, el flujo de mercancías se agilizará tanto para Michoacán, como para la zona centro del país.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv