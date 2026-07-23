El servicio de Izzi presentó fallas durante la tarde de este jueves, de acuerdo con reportes de usuarios recopilados por la plataforma Downdetector, donde se registró un incremento de quejas relacionadas con problemas de conexión.

Las principales afectaciones corresponden a los servicios de internet de banda ancha, telefonía móvil y WiFi, con reportes que comenzaron a registrarse alrededor de las 16:00 horas.

Downdetector contabilizó más de 2 mil informes de interrupciones provenientes de la Ciudad de México, Nuevo León, Baja California y Jalisco, entidades donde usuarios señalaron dificultades para acceder a los servicios contratados.

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Las quejas también se multiplicaron en la red social X, donde clientes de Izzi indicaron que no podían conectarse a internet y que, en algunos casos, tenían problemas para comunicarse con la empresa para solicitar asistencia.

Ante los reclamos, la cuenta oficial de Ayuda Izzi respondió a algunos usuarios que la compañía ya tenía conocimiento de la interrupción del servicio y que su equipo técnico trabajaba para solucionarla.

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“Hola, ya estamos al tanto de la interrupción del servicio en tu zona y nuestro equipo técnico está trabajando para restablecerlo lo antes posible. Te mantendremos informado. Gracias por tu comprensión”, señaló la empresa en una respuesta publicada en X.

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Hasta el momento, Izzi no ha difundido un comunicado oficial con las causas de la falla ni un tiempo estimado para la recuperación total del servicio. Sin embargo, algunos usuarios compartieron en redes sociales supuestas respuestas recibidas por parte de la compañía al contactar a sus canales de atención.

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Hola, ya estamos al tanto de la interrupción del servicio en tu zona y nuestro equipo técnico está trabajando para restablecerlo lo antes posible. Te mantendremos informado. Gracias por tu comprensión. — izzi telecom (@izzi_mx) July 24, 2026

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