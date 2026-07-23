La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó la aprehensión de un hombre identificado como Luis “N”, quien es investigado por su probable participación en los delitos de transfeminicidio y robo agravado, tras el hallazgo sin vida de una mujer trans en un domicilio de la alcaldía Coyoacán.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el pasado 17 de julio, un familiar acudió al inmueble de la víctima luego de no poder establecer contacto con ella. Al ingresar, la encontró sin vida, con visibles signos de violencia y el lugar en desorden. Además, detectó la ausencia de diversos objetos de valor, por lo que dio aviso a los servicios de emergencia.

Personal ministerial, detectives de la Policía de Investigación (PDI) y peritos en criminalística realizaron el procesamiento del lugar y recabaron diversos indicios. Como parte de las investigaciones, el análisis de videograbaciones, entrevistas a testigos y otras diligencias permitió identificar al probable responsable.

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Con esos elementos de prueba, el Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión contra Luis “N”, quien fue localizado y detenido el 22 de julio por detectives de la PDI en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, cinco días después del hallazgo de la víctima.

El imputado fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición de un juez de control que determinará su situación jurídica.

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