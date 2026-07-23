La Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización del las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, ocurrido en San Pablo Etla, Oaxaca, el pasado miércoles y advirtió que en lo que va de 2026 ha documentado seis asesinatos de periodistas.

A través de redes sociales, exigió a las autoridades cumplir con la obligación de prevenir cualquier agresión contra quienes ejercen la libertad de expresión, de manera particular a través el fortalecimiento de las medidas de protección cuando existan antecedentes de riesgo o agresiones.

En ese sentido, hizo un llamado a continuar reforzando la seguridad de periodistas en riesgo en Oaxaca y en todo el país mediante medidas oportunas y eficaces que permitan el ejercicio libre y seguro de su labor.

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Además, celebró la atracción de la investigación por parte de la Fiscalía General de República (FGR) para el esclarecimiento de los hechos y el acceso a la justicia de las víctimas.

Asimismo, sostuvo que Leyva Aguilar era un destacado periodista, reconocido por su cobertura política y su opinión crítica en esta entidad, quien había señalado públicamente incidentes de riesgo, por lo que se solidarizó con la familia, sus colegas y el gremio periodístico ante estos hechos.

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Asesinan a periodista en Oaxaca

El reportero Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado en el municipio de San Pablo Etlan, Oaxaca, el pasado 22 de julio por al menos dos sicarios a bordo de una motocicleta.

Ante el hecho, asociaciones civiles como Amnistía Internacional (AI), Alianza de Medios MX, a la cual pertenece EL UNIVERSAL, y Artículo 19 condenaron su asesinato y exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca una investigación "pronta, exhaustiva, independiente e imparcial", y considerar su labor periodística.

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